Middelbare scholieren moeten week voor krokusvakantie thuis blijven

Minister van Onderwijs Ben Weyts en de onderwijspartners willen dat middelbare scholen voor de krokusvakantie een week voltijds afstandsonderwijs organiseren. Dat zeggen ze in een advies aan het Overlegcomité, dat daar vrijdag over beslist.

Het Vlaamse onderwijsveld, de vakbonden, virologen en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) vragen het overlegcomité in een advies om de krokusvakantie voor het secundair onderwijs met een week te vervroegen. In die week moeten de scholen wel afstandsonderwijs aanbieden.

Het Overlegcomité, dat bestaat uit de federale en regionale topministers, beslist vrijdag of het dat advies volgt. Het komt dan opnieuw bijeen om zich te buigen over eventuele bijkomende maatregelen.

De week 'afkoelingsperiode' gaat in op 8 februari en hoewel er eerst sprake was om dat voor het hele onderwijs in te voeren, geldt die enkel voor het secundair. Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs mogen wel nog naar school, net als kwetsbare scholieren van het bijzonder onderwijs.