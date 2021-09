Milieuvergunning 3M gebaseerd op los zand

Met de ingebrekestelling van het chemiebedrijf 3M lost Vlaams minister Zuhal Demir juridisch een belangrijk schot voor de boeg. Volgens experts is de milieuvergunning die 3M kreeg op los zand gebaseerd. ‘De rechter kan niet anders dan de onwettigheid vast te stellen.’

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt 3M officieel in gebreke. Ze wil dat de Amerikaanse multinational met geld en middelen over de brug komt om de PFOS-vervuiling in en rond zijn fabriek in Zwijndrecht grondig aan te pakken. Haar doel is de belastingbetaler schadeloos te stellen. Als het bedrijf daar niet op ingaat, dan dreigt ze naar de rechter te stappen.

Daarmee lijkt de juridische veldslag in de 3M-saga definitief losgebarsten. Demir liet ook nog weten dat ze in nauw overleg staat met de Nederlandse provincie Zeeland om elkaar volledig en correct te informeren over de stand van het dossier.

Waarover gaat het? Met de ingebrekestelling van het chemiebedrijf 3M wil Vlaams minister Zuhal Demir de belastingbetaler schadeloosstellen voor de geleden milieuschade, een gevolg van de PFOS-verontreiniging. Maar volgens experts is de milieuvergunning van het chemiebedrijf op los zand gebaseerd: ‘Een rechter kan niet anders dan de onwettigheid vast te stellen.’ Wat zijn de risico’s? Als de provincie Zeeland of de Nederlandse staat naar een Belgische rechter zou stappen om de vergunning van 3M en de lozing van PFAS-achtige stoffen in de Schelde stop te zetten, dan zijn ze juridisch niet kansloos. Wat zijn de mogelijke gevolgen? 3M dreigt de mogelijkheid te verliezen zijn activiteiten nog wettelijk uit te oefenen, terwijl de Amerikaanse multinational financieel overeind moet blijven om de kosten van de milieuschade terug te betalen.

Dat is nodig want het ‘ultimatum’ dat onze noorderburen begin deze week aan Vlaanderen stelden, liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Als de Vlaamse overheid niet uiterlijk deze maand actie onderneemt tegen de vervuiling van de Westerschelde door 3M stapt het Zeeuwse provinciebestuur naar de Belgische rechter om de omgevingsvergunning van 3M in Zwijndrecht te laten vernietigen.

‘We willen niet het afvalputje van Vlaanderen worden’, liet een van de lokale politici aan de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) weten. Hij wees erop dat het punt waar de Schelde de grens met Nederland bereikt op amper 18 kilometer stroomafwaarts ligt van het lozingspunt van de 3M-fabriek. Ook in Nederland worden de juridische messen dus geslepen.

Alles uit de kast

Het punt van kritiek is de vergunning die de provincie Antwerpen in september vorig jaar aan 3M gaf om grondwater dat met PFOS en andere PFAS-achtige stoffen vervuild is voor een deel ongezuiverd in de Schelde te lozen.

3M kreeg de provincie Antwerpen zover dat ze bereid was de lozingsnorm voor het merendeel van die stoffen met anderhalf jaar te verlengen (zie tabel). In het geval van PFOS - een waterafstotend product dat begin jaren 2000 uit productie werd genomen - kreeg het zelfs tot halverwege 2022 om de ‘volledige haalbaarheid van een lagere lozingsnorm verder te onderzoeken’. En dat terwijl de impact van de PFOS-lozing als ‘aanzienlijk negatief’ werd beoordeeld in de vergunning.

Schermvullende weergave

De multinational haalde ook alles uit de kast om strengere lozingsnormen te ontlopen. Zo vroeg 3M in gesprekken met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) of het vanaf 1 juli 2022 terug kon vallen op een lozingsnorm van 2 in plaats van 1 microgram per liter. De reden was volgens het bedrijf dat zijn interne labo ‘niet systematisch nauwkeuriger kan meten dan 1 microgram per liter voor PFOS’. En ‘de kosten voor een nieuw analysetoestel lopen hoog op’.

Die uitleg was niet naar de zin van het Agentschap voor Natuur en Bos, dat een negatief advies gaf voor de omgevingsvergunning, maar bijdraaide toen bleek dat de VMM voet bij stuk hield en 3M een lozingsnorm van 1 microgram per liter oplegde. Slechts na lang onderhandelen toonde het Amerikaanse bedrijf zich bereid zijn waterzuiveringsinstallatie uit te breiden met extra filters, een investering ‘geraamd op 250.000 tot 300.000 euro’.

Verhoogd toezicht

Die erg coulante aanpak tegenover 3M leidt in Zeeland al langer tot wrevel. Anderhalve week geleden kwam de klap op de vuurpijl, toen bekend werd dat het Amerikaanse bedrijf ook nog eens zonder vergunning de stof FBSA in de Schelde had geloosd, een vervangproduct voor PFOS. Demir beval 3M de illegale lozing te stoppen en plaatste het bedrijf onder verhoogd toezicht, maar ze liet na de Nederlandse staat of de Zeeuwse provincie daarover in te lichten.

Daarop zond Zeeland afgelopen weekend een brief naar Demir met een verzoek om meer uitleg en informatie. ‘We snappen goed dat ze in alle hectiek niet aan ons gedacht heeft, maar we willen graag beter geïnformeerd worden en hopen nu snel wat van ze te horen’, zei provinciaal bestuurder Dick van de Velde. ‘We willen juridisch laten uitzoeken hoe een en ander zit.’

‘Dat is geen loos dreigement’, zegt Geert Van Calster, hoogleraar Europees milieurecht aan de KU Leuven. ‘De Zeeuwse provincie kan wel degelijk naar een Belgische rechter stappen en bijvoorbeeld in kort geding de stopzetting van de lozingen eisen. Een andere optie is dat de Nederlandse overheid samen met de provincie Zeeland aan de alarmbel trekt bij de Europese Commissie en haar vraagt om maatregelen te nemen. Maar dan spreken we eerder van een langdurige procedure.’

Ook Isabelle Larmuseau, een expert in omgevingsrecht, bevestigt de Belgische juridische piste in kort geding. ‘In België kan je als burger zelf daders van een milieuovertreding direct voor de strafrechter dagvaarden. Dan speel je zelf openbaar ministerie. Je draagt als slachtoffer de volledige bewijslast van het strafbaar karakter van de feiten, van de geleden schade en van het oorzakelijk verband tussen beide. Dat in het dossier van 3M al door de Vlaamse overheid een proces-verbaal is opgesteld in verband met de illegale lozing van FBSA, kan alleen maar helpen. De rechter kan in dat geval niet anders dan de onwettigheid vast te stellen.’

Natuurgebied

Ze wijst er ook op dat aan 3M een milieuvergunning werd verleend zonder dat de effecten daarvan op de omgeving en de natuur vooraf grondig werden onderzocht. In de vergunning staat letterlijk te lezen dat de ‘milieu-effecten niet aanzienlijk zijn’ en dat ‘de opmaak van een milieu-effectenrapport niet vereist’ was. Terwijl op anderhalve kilometer van de 3M-fabriek een woonwijk ligt en net naast de site het beschermd natuurgebied Blokkersdijk.

Lees meer 3M moet tweede keer naar PFOS-onderzoekscommissie komen

Die vaststelling alleen al kan voor de rechter reden genoeg zijn om vast te stellen dat de vergunning op los zand is gebaseerd. ‘Als de rechter vaststelt dat bij het verlenen van een milieuvergunning de regels over grensoverschrijdende effecten niet zijn gevolgd, moet de rechter die vergunning onwettig verklaren’, zegt Larmuseau.

Haar collega Kurt Deketelaere, hoogleraar milieurecht aan de KU Leuven, beaamt dat. ‘Als er grensoverschrijdende effecten zijn, en die niet meegenomen zijn in het verlenen van de vergunning, dan is er een probleem. Het spreekt voor zich dat overheden in naburige landen daarover moeten worden geconsulteerd en dat die hun inbreng moeten kunnen hebben in het milieu-effectenonderzoek.’

Kortom, als de provincie Zeeland of de Nederlandse overheid naar de rechter stapt om de 3M-vergunning onderuit te halen, dan zijn ze juridisch niet kansloos. Dat geldt ook voor Demir, stellen experts. ‘Ook haar kan ik de procedure van een dringende uitspraak voor de strafrechter aanraden’, zegt Larmuseau. ‘De Belgische milieustrafrechters zijn erg competent en de uitspraaktermijnen zijn relatief kort.’

Een andere optie voor de provincie Antwerpen is de vergunning van 3M voor een bepaalde periode schorsen omdat de lozingsnormen niet worden nageleefd of omdat het bedrijf zich niet conform de vergunning gedraagt. Dat is dan een administratieve sanctie, die beperkt is in de tijd.

De vergunning van 3M afnemen lost niets op. Het moet financieel overeind blijven om de schade terug te betalen. Isabelle Larmuseau Expert in omgevingsrecht

Een alternatief is de vergunning intrekken. ‘Dat is een radicale maatregel’, zegt Larmuseau. ‘Je gaat er dan vanuit dat de vergunning nooit bestaan heeft. Je ontneemt 3M de mogelijkheid zijn activiteiten nog verder uit te oefenen. Dat is waar de provincie Zeeland lijkt op aan te dringen. Ik vind dat eerder een zwaktebod. Het is de taak van de overheid om vergunningen te verstrekken zodat bedrijven op een legale manier kunnen functioneren, en erover te waken dat die vergunningen ook nageleefd worden. Door een vergunning af te nemen geef je als overheid blijk dat het systeem niet goed functioneert. En dat mag niet de bedoeling zijn.’

De laatste mogelijkheid is dat de Vlaamse overheid beslist de hele vergunningsprocedure voor 3M over te doen. ‘Je doorloopt dan opnieuw het hele traject, wat gepaard kan gaan met een administratieve of bestuurlijke maatregel die een nulemissie oplegt voor de lozing van gevaarlijke stoffen in de Schelde’, zegt Larmuseau.

Of het zover zal komen, weet ze niet. ‘Ik werk al 30 jaar in de branche en onze economie heeft nood aan een goed functionerend overheidsinstrument voor vergunningen. Het zou fout zijn om 3M zijn vergunning te ontnemen. Daar los je niets mee op. Het zou ook een gevaarlijk precedent scheppen. 3M moet financieel overeind blijven om alle kosten voor de milieuschade terug te kunnen betalen.’