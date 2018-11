Miljarden tekort voor rioleringen

Vlaanderen moet op zoek naar minstens 2,7 miljard boven op geplande investering.

Als Vlaanderen zoals beloofd zijn rioolsysteem tegen 2027 op orde wil stellen, is daarvoor minstens 2,7 miljard euro extra nodig boven op de voorziene budgetten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is zo afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid. Om dat doel te bereiken moeten meer inwoners via extra riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten en moeten bestaande rioleringen worden onderhouden en tijdig vervangen. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft berekend hoeveel dat zou kosten.

Op basis van de huidige inkomsten kunnen de rioolbeheerders tussen 1,5 en 3,3 miljard euro investeren. Bij dat maximumbedrag hebben ze geen geld meer voor de vervanging van het riolenstelsel na 2027. Maar zelfs dan is het niet genoeg voor alle nodige investeringen.

Als Vlaanderen het rioleringsstelsel tegen 2027 op punt wil zetten, is er boven op de geplande investeringen nog 2,7 miljard euro nodig. Als de rioolbeheerders ook in een buffer voor vervangingen willen voorzien, loopt dat zelfs op tot 3,7 miljard euro boven op de geplande investeringen.

Volgens de Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) is zelfs dat een onderschatting. ‘Het is een goede zaak dat de Vlaamse Milieumaatschappij de noden onderzoekt, maar het is moeilijk de leeftijd van de bestaande rioleringen exact in kaart te brengen. We denken dat de studie de kosten van de vervangingen nog onderschat’, zegt Nathalie Debast van de VVSG.

De Vlaamse Milieumaatschappij gaat ervan uit dat riolen gemiddeld na 75 jaar vervangen moeten worden. Vandaag is 60 procent van de riolen in Vlaanderen 25 jaar of ouder. 10 procent is zelfs 50 jaar of ouder. De studie baseert zich daarvoor op gegevens van de rioolbeheerders, maar die geven al aan dat de leeftijd van de riolen soms een ruwe schatting is. Vooral het aandeel van de oudere rioleringen wordt volgens hen onderschat.