Miljoenenkater voor Vlaamse overheid in sociale huisvesting

Het nieuws komt er na een week van heftige politieke discussies over problemen bij een sociale huisvestingsmaatschappij in Gent.

Vitare werd in 2008 opgericht door de West-Vlaamse projectontwikkelaar Matexi. In 2013 verkocht Matexi 53 hectare onbebouwde grond aan zijn vehikel Vitare, en streek daarbij 35,5 miljoen euro op. De deal werd gefinancierd met een lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De gronden bleken grotendeels niet-ontwikkelbaar, omdat ze op percelen naast woongebieden liggen, die de lokale gemeentebesturen niet willen aansnijden.

Toch kreeg Matexi voor de grond de maximale schattingsprijs: gemiddeld 670.000 euro per hectare. De VMSW had naar eigen zeggen geen inspraak in de transactie, ondanks de lening die ze daarvoor op tafel legde. Ook de afdeling Toezicht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen was niet op de hoogte van de deal.