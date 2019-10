De Vlaamse overheid bleef volgens het Rekenhof in gebreke bij een omstreden grondaankoop door de socialehuisvestingsmaatschappij Vitare.

De Vlaamse overheid ging 'onzorgvuldig' te werk bij de aankoop van 53 hectare onbebouwde grond door de socialehuisvestingsmaatschappij Vitare, waardoor ze nu tegen een financiële put aankijkt van tientallen miljoenen. Dat blijkt uit een doorlichting van het Rekenhof.

Vitare werd in 2008 opgericht door de West-Vlaamse projectontwikkelaar Matexi. Zes jaar geleden verkocht Matexi 53 hectare onbebouwde grond aan zijn vehikel Vitare, en streek daarbij 35,5 miljoen euro op. De deal werd gefinancierd met een lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). De gronden bleken echter grotendeels niet-ontwikkelbaar, omdat ze op percelen naast woongebieden liggen, die de lokale gemeentebesturen niet willen aansnijden.

Weinig kritisch

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ging niet na of het grote aantal aankopen voor Vitare op korte termijn financieel haalbaar was en of de gronden geschikt waren voor sociale huisvesting. Het Rekenhof

Toch kreeg Matexi voor de grond de maximale schattingsprijs: gemiddeld 670.000 euro per hectare. Volgens het Rekenhof stelde de VMSW zich 'weinig kritisch op' bij die grondaankoop. Ze ‘ging niet na of het grote aantal aankopen voor Vitare op een korte termijn financieel haalbaar was’ en ze ging evenmin na ‘of de gronden geschikt waren voor de ontwikkeling van sociale huisvesting'.

Ook de afdeling Toezicht van het Agentschap Wonen-Vlaanderen bleef in gebreke. Die had de mogelijkheid een deel van de grondaankopen van Vitare te vernietigen, aldus het Rekenhof, want het ging om een erg grote grondaankoop die het financiële evenwicht van Vitare in gevaar dreigde te brengen. ‘De toezichthouder heeft evenwel niet gebruikgemaakt van zijn vernietigingsbevoegdheid.’

Vereffening

22,9 miljoen euro Twee jaar geleden ging Vitare in vereffening, waardoor de Vlaamse overheid nu aankijkt tegen een waardevermindering van 22,9 miljoen euro.

Door het uitblijven van bouwprojecten verslechterde de financiële situatie bij Vitare zienderogen. In juni 2016 waarschuwde een onafhankelijk comité van experts nog voor de gevolgen van de grondaankoop. Twee jaar geleden werd Vitare in vereffening gesteld, waardoor de Vlaamse overheid nu aankijkt tegen een waardevermindering van 22,9 miljoen euro.

Toen De Tijd de omstreden deal vorig jaar aan het licht bracht, noemde Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) het dossier 'het spreekwoordelijke lijk dat uit de kast viel bij mijn aantreden'. Maar ze greep niet in.

Strafonderzoek

In een reactie op de ontwerpversie van het rapport liet de minister aan het Rekenhof weten dat het om een ‘uniek dossier’ gaat: een socialehuisvestingsmaatschappij die werd opgericht door een privaat bedrijf, Matexi. ‘Vitare kocht de gronden aan van zijn hoofdaandeelhouder’, benadrukt ze. Ze vraagt zich dan ook af of het zinvol is op basis daarvan een inperking van de autonomie voor de hele sector te bepleiten.