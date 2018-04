Miljoenentekort dreigt voor nieuwe Vlaamse erfbelastingen

Maar de financiering van de erftaxhervorming, die de Vlaamse begroting 139 miljoen euro kost, dreigt moeilijk te worden. De helft van de kosten (62,5 miljoen euro in 2019 en 75 miljoen euro vanaf 2020) moet uit de inkomsten van de tijdelijke fiscale amnestie komen. Via dat systeem kunnen Vlamingen sinds begin vorig jaar ontdoken erf- en registratiebelastingen aan een gunsttarief regulariseren.

De inkomsten van de Vlaamse fiscale amnestie vallen voorlopig tegen. Vorig jaar bracht de nieuwe regel amper 22,6 miljoen euro op, blijkt uit cijfers van Bart Tommelein (Open VLD). De Vlaamse viceminister-president en minister van Begroting en Financiën ging er bij de lancering in maart 2017 nog van uit dat de fiscale amnestie vorig jaar 100 miljoen euro zou opbrengen. Bij de begrotingscontrole werd de verwachte opbrengst voor 2017 sterk bijgesteld tot 25 miljoen euro omdat een deel van de fiscale regularisatie later dan verwacht is ingegaan, meldt Tommeleins woordvoerster.

Ook dit jaar komt de Vlaamse fiscale amnestie traag op gang. De teller staat na twee maanden op 2,6 miljoen euro. In dat tempo brengt ze dit jaar maar 15,7 miljoen euro op. Dat is een pak minder dan de 75 miljoen euro die tot 2020 elk jaar in de Vlaamse begroting ingeschreven staat. Op dat bedrag had Tommelein ook gerekend om zijn hervorming van de erfenistaksen te financieren.