Minder bussen door actiedag ABVV volgende vrijdag

De socialistische vakbonden houden op vrijdag 24 september een actiedag tegen de loonnormwet. Dat zal vooral te voelen zijn in het openbaar vervoer.

Het ABVV heeft zijn leden opgeroepen vrijdag in Brussel deel te nemen aan een nationale betoging tegen de loonnormwet uit 1996. Die wet beperkt loonsverhogingen tot een niveau waarop de lonen in ons land in de pas blijven met die van de ons omringende landen.