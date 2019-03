Minder coke in Antwerps rioolwater

Terwijl de drugsoorlog in Antwerpen lijkt te verergeren, leert nieuw onderzoek dat de stad bivakkeert in de top van de Europese steden met het hoogste drugsgebruik. Het cocaïnegebruik loopt wel licht terug.

De opstoot van aan drugs gelinkt geweld duwde Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) de jongste dagen in het defensief. Hij zette de war on drugs in zijn vorige coalitie zelf op de agenda, maar nu lijkt hij de veiligheid in de straten van Antwerpen niet te kunnen garanderen. Met een 60-tal schietincidenten en ander geweld in drie jaar lijkt de drugsoorlog te verergeren.

De Wever verdedigde zich met een veelbesproken tussenkomst. Hij wees op de morele verantwoordelijkheid van de drugsgebruikers. ‘Ik erger mij rot aan de yuppies en yogasnuivers die opkomen voor de luchtkwaliteit, maar er blijkbaar geen moeite mee hebben een criminele keten in gang te houden.’ De stijgende vraag maakt de strijd tegen drugs volgens hem een gevecht tegen de bierkaai.

Belgische veiligheidsexperts bevestigen dat de vraag groeit. ‘De strijd om marktaandeel tussen dealers wordt almaar heviger, met handgranaten die rondvliegen in de straten. Dat komt omdat meer mensen drugs gebruiken en er dus nog meer geld mee te verdienen valt’, luidt het.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Versneden

Ook toont nieuw Europees onderzoek dat Antwerpen bijzonder hoog scoort voor drugsgebruik. In de ranking van het European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) staat de Scheldestad op de vierde plek van de Europese steden met het hoogste cocaïnegebruik in 2018. In 2016 stond Antwerpen zelfs afgetekend bovenaan op de lijst. Voor drugs als MDMA en (meth)amfetamine hoort de stad ook al jaren bij de ‘topsteden’ qua gebruik.

Dat Antwerpen vorig jaar wat zakte op de cocaïnelijst, betekent niet noodzakelijk dat het verbruik daalde. Dat zegt João Matias, onderzoeker bij EMCDDA, dat in 2011 begon met drugsresten te meten in stalen rioolwater van Europese steden. Vandaag zijn dat er 70 in 14 landen. ‘Rioolresidu is een bot meetmiddel, omdat het weinig leert over de gebruikers’, zegt hij aan de telefoon vanuit het hoofdkwartier in Lissabon.