Minder diploma's via middenjury

'Ik was het niet eens met oordeel van klassenraad'

Op het einde van het vierde middelbaar kreeg ondernemer Jeroen Poels een B-attest voor het algemeen secundair onderwijs en het advies naar het beroepsonderwijs over te stappen. ‘Ik vond dat een extreme beslissing van de klassenraad en wou via de middenjury alsnog mijn diploma economie-moderne talen halen.’ Een jaar later had Poels zijn diploma op zak. ‘Niet alleen was het me gelukt af te studeren in die studierichting, maar ik heb zelfs een jaar gewonnen.’

Als 17-jarige begon hij daarna de opleiding kmo-management aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Ondertussen had hij ook al zijn eigen uitzendbureau Deltaworx opgestart. Het snelgroeiende bedrijf was moeilijk te combineren met zijn studies. ‘Het statuut van student-ondernemer stond toen nog in zijn kinderschoenen. Het systeem was niet gemaakt voor speciale gevallen. Ik begrijp dat vanuit het standpunt van het onderwijs, maar het blijft jammer. Uiteindelijk heb ik mijn studie stopgezet om volop te investeren in mijn bedrijf.’

Intussen heeft Deltaworx twaalf vaste werknemers en stelt het jaarlijks 2.000 unieke studenten te werk. ‘Die zoeken en vinden bij ons relevante werkervaring tijdens hun studie. Want hoe je het ook draait of keert, het onderwijs stoomt nog te weinig klaar voor de arbeidsmarkt.’