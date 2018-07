Minister Muyters geeft negatief advies voor herstructureringsplan Carrefour

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) geeft zoals verwacht een negatief advies voor het herstructureringsplan voor Carrefour, omdat ongeveer zeshonderd personeelsleden recht zouden hebben op SWT, het hervormde brugpensioen. De uiteindelijke beslissing ligt bij zijn federale collega Kris Peeters (CD&V).

De directie van Carrefour kondigde in januari een herstructurering aan waarbij 1.233 jobs in Belgiƫ bedreigd waren. Vakbonden en directie bereikten vorige maand een compromis over die reorganisatie. Volgens het akkoord zullen werknemers kunnen kiezen SWT vanaf 56 jaar, al moet de federale overheidsdienst Werk daarmee akkoord gaan.

Federaal minister van Werk Kris Peeters en zijn Vlaamse collega Philippe Muyters vochten daarover een robbertje uit. Muyters gaat niet akkoord met SWT, maar volgens de CD&V-vicepremier volgt Carrefour gewoon de wet, en heeft Muyters eerder wel al SWT-regelingen goedgekeurd. Bovendien moeten moeten de regio's volgens Peeters een bindend advies geven over het SWT, al betwist Muyters dat. Volgens die laatste is Vlaanderen enkel bevoegd voor het outplacement dat Carrefour zou aanbieden. De N-VA-minister kondigde aan dat hij toch een advies zou leveren, maar dat dat negatief zou zijn.

Dat advies is er nu. Zoals verwacht is het advies voor het outplacementaanbod in het herstructureringsplan positief, en voor SWT - en dus voor het hele plan - negatief.

Verkeerd signaal

'In het plan wordt voorgesteld om ongeveer 600 mensen op vervroegd SWT te sturen. Ik vind dat een heel erg slecht idee in de arbeidsmarkt van vandaag. Mensen met SWT zijn namelijk wettelijk niet verplicht om zelf actief naar werk te zoeken. Op een moment van krapte op de arbeidsmarkt is dat een totaal verkeerd signaal', herhaalt Muyters.