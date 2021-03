Minstens tot april slechts één hobby per kind

De oproep om een kind maximaal één hobby per week te laten beoefenen geldt tot voor de paasvakantie, laat de regering weten. 'Het vermengen van vele groepen verschillende kinderen leidt ertoe dat het virus zich sneller kan verspreiden. Het blijft daarom verstandig en solidair om een keuze te maken in je naschoolse contacten en ze tot een minimum te beperken. Het is daarbij niet de verantwoordelijkheid van verenigingen om hun leden te controleren', klinkt het.

Op 26 januari bereikten de ministers van Jeugd, Sport en Cultuur, respectievelijk Benjamin Dalle (CD&V), Ben Weyts (N-VA) en Jan Jambon (N-VA), een akkoord over de naschoolse activiteiten van kinderen en jongeren. Aan de vooravond van de krokusvakantie werd wegens de stijgende cijfers aan de ouders gevraagd hun kinderen en jongeren te laten kiezen voor één naschoolse activiteit per week. Met die aanbeveling wilde de politiek bereiken dat de buitenschoolse groepen zo weinig mogelijk met elkaar vermengd werden.

'We zijn de vele ouders en kinderen erg dankbaar om deze oproep goed na te leven', zeggen de Vlaamse ministers. 'We beseffen dat dit niet eenvoudig is en soms tot moeilijke keuzes kan leiden (...) Voorzichtigheid blijft het codewoord. Hoewel deze aanbeveling moeilijk kan gecontroleerd worden, rekenen we op het gezond verstand bij ouders en kinderen.'