Misbruik oldtimers aan banden gelegd

Oldtimers moeten vanaf maandag naar de verplichte autokeuring in Vlaanderen.

Die controle moet het misbruik van het fiscaal erg aantrekkelijke oldtimerstatuut ontmoedigen. Auto’s van 25 tot 30 jaar oud worden voortaan jaarlijks gecontroleerd, wagens van 30 tot 50 jaar tweejaarlijks en auto’s ouder dan 50 jaar vijfjaarlijks.

Dat verschil komt er niet toevallig. Het aantal oldtimers in België is de jongste vijf jaar met 40 procent gestegen tot 259.531, maar bij de modellen tussen 25 en 30 jaar oud is een echte explosie aan de gang. Tussen 2012 en vorig jaar verdubbelde het aantal wagens in die laatste categorie tot 66.205.

Daar zijn twee belangrijke redenen voor. Zo zijn auto’s uit pakweg de jaren 90 in veel grotere aantallen geproduceerd dan die uit jaren waarin een wagen voor de happy few was weggelegd. Daar komt bij dat het statuut van oldtimer financieel aantrekkelijk is. Door een achterpoortje liggen zowel de eenmalige inschrijvingsbelasting als de forfaitaire jaarlijkse verkeerstaks van 36,53 euro en de prijs van de verzekering - die vertrekt van het idee dat een oldtimer amper op de weg komt - tot tien keer lager dan bij gewone auto’s.

6.000 Zo’n 6.000 auto’s zouden zijn ingeschreven als oldtimer in België om misbruik te maken van het fiscale gunstregime.

Het ‘dagelijks’ gebruik van oldtimers voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer is dan wel verboden, maar dat valt moeilijk te controleren. Daardoor is het misbruik massaal en loopt de overheid heel wat inkomsten mis. De oldtimerfederatie BFOV gaf eerder al toe dat een deel van de oldtimerpiek te verklaren is door misbruik. BFOV-CEO Peeter Henning schatte eind vorig jaar dat het om 6.000 auto’s gaat.

30 jaar

De verplichte keuring moet die oude wagens, soms in heel slechte staat, van de weg halen. Bovendien gaat de minimumgrens voor het oldtimerstatuut vanaf 2022 omhoog van 25 naar 30 jaar. België is een van de laatste Europese landen die die maatregel doorvoeren.

‘Voor de echte liefhebbers en voor het imago van de oldtimersector is dat een goede zaak’, reageert onafhankelijk autotaxateur Gert Beets. Voor verzamelaars met een grote collectie of auto’s in het buitenland betekenen de verplichte keuring en de eventuele herstellingen wel extra kosten en last.

Keuringstoerisme