Moet Schauvliege vandaag ontslag nemen?

De Vlaamse fractie van CD&V zit samen met partijvoorzitter Wouter Beke over de uitspraken van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V).

Zaterdag zei Schauvliege in een speech dat de Staatsveiligheid een complot ziet achter de klimaatbetogingen. Dat bleek niet te kloppen. Schauvliege excuseerde zich, maar de vraag is of dat voldoende is. Ze bracht bovendien de klimaatbetogers in diskrediet door te insinueren dat er meer achter de klimaatmarsen zat dan spontane acties van jongeren.

De oppositiepartij Groen vraagt daarom haar ontslag. 'Voor Groen is de maat vol. Deze minister kan onmogelijk nog geloofwaardig functioneren op een cruciale positie als de hare', stelt fractieleider Björn Rzoska.

'Dit geval is anders dan eerdere flaters van Schauvliege', zegt de Gentse politicoloog Nicolas Bouteca. 'Die werden wel eens uit hun context gerukt en daarvoor werd ze soms te makkelijk weggezet. Dat was al problematisch, want na een tijd associëren mensen Schauvliege alleen nog met flaters. Maar dit is een duidelijke leugen die de hele partij pijn doet.'

Groene flank afdekken

CD&V probeert de jongste maanden krampachtig haar groene flank af te dekken. De CD&V-parlementsleden willen het klimaatbeleid in scholen uitleggen, bij de gemeenteraadsverkiezingen zette de partij volop in op lokaal fietsbeleid en tijdens de regeringscrisis eind vorig jaar trok Beke met een elektrische fiets naar de koning.

'Al die pogingen worden tenietgedaan door de beelden van Joke Schauvliege die op de klimaatbetogingen kop van jut is - zelfs bij jongeren', zegt Bouteca. 'Zij wordt als de verantwoordelijke voor het non-beleid gezien. Dat is dramatisch voor die partij. Er was al de perceptie dat zij in de zak van de Boerenbond zat en met haar uitspraken lijkt ze dat nog eens te bevestigen.'

Jongerenvoorzitter Sammy Mahdi roept Schauvliege dan ook op haar conclusies te trekken. Hij vreest dat CD&V door haar uitspraken een hele generatie dreigt te verliezen.

'Kleine uitschuiver'

'Een ontslag van Schauvliege kan door de partij als een mea culpa worden uitgelegd', zegt Bouteca. 'Ze zouden daarmee het signaal kunnen geven dat het niet genoeg was en dat het anders moet. Maar de vraag is hoe geloofwaardig dat nog is voor een partij die al sinds 2004 deze bevoegdheid heeft.'

Of het zover komt, is nog niet duidelijk. Wouter Beke zal wellicht later op de dag communiceren. Volgens vicepremier Kris Peeters (CD&V) gaat het over een 'kleine uitschuiver waarvoor excuses zijn aangeboden.' Over het feit of Schauvliege kan aanblijven als minister wil Peeters geen uitspraken doen. Vlaams vice-minister-president Hilde Crevits (CD&V) heeft nog niet gereageerd.