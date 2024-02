Zonder ingrijpende hervormingen kan de federale begroting het niet lang meer trekken. De dotaties, de rentelasten en de oplopende kosten voor de pensioenen en gezondheidszorg hangen als een molensteen rond de federale nek. Is een staatshervorming die de deelstaten financieel verder in bad trekt de enige oplossing? ‘Als er ergens bespaard moet worden, is het in Vlaanderen.’