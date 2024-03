De busbouwer Van Hool is financieel zo diep weggezakt dat hij naar de Vlaamse overheid kijkt voor een instap in zijn kapitaal. Doorgaans staat Vlaanderen daar huiverachtig tegenover, maar nu is er toch bereidheid. 'Als tijdelijke maatregel is het te verantwoorden, maar dan moeten er wel gunstige vooruitzichten zijn.'