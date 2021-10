Mondmasker weer verplicht in vijfde en zesde leerjaar

De herfstvakantie wordt niet verlengd. Mondmaskers zijn wel weer verplicht in het vijfde en zesde leerjaar, in de hoop de stijgende coronacijfers af te remmen. De test- en quarantainestrategie wordt soepeler.

Leerlingen in het vijfde en zesde leerjaar moeten na de herfstvakantie opnieuw een mondmasker dragen op school. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) gezegd na het onderwijsoverleg. Als de kinderen stilzitten in de klas, mag het masker af. Ook buiten hoeft het niet op. Voorlopig is de herinvoering van de mondmaskers de enige maatregel om het virus weer aan de ketting te krijgen. De herfstvakantie wordt niet verlengd.

Kinderen zullen alleen getest worden als ze symptomen hebben. Enkel als ze positief testen, volgt een quarantaine. 'We gaan niet weer nodeloos duizenden kinderen in quarantaine plaatsen', zegt Weyts. Het onderwijsveld houdt wel een procedure achter de hand om op te treden tegen clusteruitbraken. Een klas gaat een week in quarantaine zodra vier besmettingen in één week vastgesteld worden.

Quarantaine

Door de hoge besmettingscijfers bij kinderen jonger dan twaalf moesten de voorbije dagen veel basisscholen sluiten, omdat te veel leerlingen of leraars in quarantaine moeten. Dinsdag bleven acht basisscholen dicht. De afgelopen twee weken zaten 28.000 kinderen in quarantaine.