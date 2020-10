Mondmaskerplicht op speelplaats op tafel

Hoe kunnen de Vlaamse scholen zich beter wapenen in de strijd tegen het coronavirus, zonder zover te gaan dat scholieren opnieuw thuis online lessen moeten volgen?

Dat is de vraag die op tafel ligt op een overlegvergadering vanavond tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en mensen van de onderwijskoepels, -vakbonden, de Vlaamse administratie en de centra voor leerlingenbegeleiding.

Omdat de coronacijfers de verkeerde kant blijven uitgaan , is er een bereidheid om de alarmfase in de scholen naar code oranje te verhogen . Maar voor het zover komt, wordt gesleuteld aan wat zo'n code oranje precies betekent.

Op dit moment zou bij zo'n alarmfase scholieren van het derde tot het zesde middelbaar een week school moeten afwisselen met een week thuisonderwijs. Ben Weyts wil echter dat ook die oudere scholieren in code oranje voltijds naar school kunnen blijven gaan. Hij hamerde vorig week al op dat punt in het Vlaams Parlement.

De vraag wordt dan op welke manier er wél strengere maatregelen kunnen worden genomen. Een van de mogelijkheden is een mondmaskerplicht uitbreiden tot de speelplaats.

Volgens het kabinet-Weyts laten de coronabesmettingen die via de scholen lopen een relatieve status quo zien, zeker in vergelijking met de stijgende trend in de bredere samenleving.