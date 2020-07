Moneytime om tweede golf te vermijden...

Voor het eerst is er opnieuw ongerustheid over een sprong in het aantal nieuwe coronagevallen. De hotspot is de stad Antwerpen, met bijna een op de vijf van alle nieuwe besmettingen.

De stad Antwerpen opent opnieuw de triageposten om mogelijk besmette coronapatiënten te onderzoeken en al dan niet naar een ziekenhuis door te verwijzen. Met het voorspelde mooie terrasjesweer geeft burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn politie ook de opdracht te controleren of de horeca en haar klanten zich aan de coronamaatregelen houden.

De Wever is er niet gerust in nu Antwerpen - de stad, maar ook de randgemeenten - eruit schiet als nieuwe virushotspot. Daarvoor baseert De Tijd zich op de officiële data van het kenniscentrum Sciensanso dat de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis. De laatst beschikbare, betrouwbare dagcijfers gaan wel terug tot zaterdag 11 juli, omdat Sciensano recentere cijfers nog niet meeneemt wegens te grote schommelingen in de rapportering.

Borgerhout en Deurne

Op 11 juli kwam 18 procent van de nieuwe besmettingen - 60 in totaal - uit Antwerpen. Gent is met de helft van het Antwerpse inwonertal goed voor 7 procent. Het Antwerpse aandeel in de nieuwe besmettingen stijgt ook. Het is moeilijk in te schatten wie waar precies besmet is, een euvel waar de lokale en provinciebesturen de voorbije dagen flink over klaagden. De Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx (CD&V) meldt op basis van info van lokale huisartsen een stevige toename in de districten Borgerhout en Deurne.

Na Antwerpen en Gent is het beeld verspreid en zakken de percentages snel. De rest van de top 5 bestaat uit Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Grimbergen (elk goed voor maximaal 2,5 procent van de gevallen).

Antwerpen was de eerste grote rode vlek. Maar intussen lichten ook elders steeds meer vlekjes op. In Vlaanderen is er opnieuw Limburg, de coronahotspot in maart. Het virus smeult ook in Zuid-West-Vlaanderen, met uitlopers tot in het Waalse Moeskroen. Brecht Devleesschauwer Epidemioloog Sciensano

Antwerpen is niet de enige brandhaard. 'Het was de eerste grote rode vlek. Maar intussen lichten ook elders steeds meer vlekjes op', zegt de epidemioloog Brecht Devleesschauwer, de statisticus van Sciensano. 'In Vlaanderen is er opnieuw Limburg, de coronahotspot van de golf in maart. Het virus smeult ook in Zuid-West-Vlaanderen, met uitlopers tot in het Waalse Moeskroen.'

Blast from the past

Tussen 7 en 13 juli waren er gemiddeld weer 115 besmettingen per dag. Het is de negende dag op rij dat het zevendaagse gemiddelde stijgt en het gaat vrij snel omhoog. Een interessante vergelijking: bij de start van de lockdown op 18 maart bedroeg het daggemiddelde van de nieuwe besmettingen (berekend op basis van de zeven dagen ervoor) 167. Nu is dat 115. De stijging van toen (31%) ligt volledig in lijn met die van nu (32%). In die zin tonen de cijfers een 'blast from the past'.

Experts als Marc Van Ranst en Pierre Van Damme stellen al dat de tweede golf begonnen is, zeker nu op heel wat plaatsen in Europa sprake is van uitbraken. 'Ik vind niet dat we moeten overdramatiseren', reageert de Belgische anticoronatsaar Steven Van Gucht. 'Toen we op 4 mei begonnen zijn met de afbouw van de coronamaatregelen, zaten we nog aan 430 nieuwe positieve gevallen per dag. Dat plaatst het ook wel wat in perspectief.'

Toen we op 4 mei begonnen zijn met de afbouw van de coronamaatregelen, zaten we nog aan 430 nieuwe positieve gevallen per dag. Dat plaatst het ook wel wat in perspectief. Steven Van Gucht Viroloog Sciensano

Een belangrijke nuance is dat de situatie in de ziekenhuizen meer dan onder controle is. Bij de start van de lockdown op 18 maart lagen 496 mensen in het ziekenhuis en 130 op intensieve zorg. Op donderdag 16 juli lagen 147 mensen in het ziekenhuis, van wie nog slechts 28 op intensieve. Die cijfers dalen nog dagelijks. De reden is dat de nieuwe besmettingsgolf zich vooral voordoet onder jongere mensen, het actieve deel van de bevolking tussen 20 en 50. 'We hebben vrij goed in kaart gebracht dat de nieuwe besmettingen vooral gebeuren op (familie)feestjes, in bistro's en tijdens reizen', stelt Van Gucht.

Het patroon is bekend. Jongere mensen worden minder snel erg ziek en belanden dus minder massaal in het ziekenhuis, maar de ellende begint als jongere mensen - van wie velen ook geen symptomen vertonen - ouderen beginnen te besmetten. Dat gebeurde ook in maart, toen teruggekeerde skiërs het virus begonnen te verspreiden. Dat eindigde met een ravage in de woon-zorgcentra.

Politiek spoedoverleg over minicoronapiek Premier Sophie Wilmès (MR) roept zondag het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land bijeen over de stijging van het aantal dagelijkse nieuwe coronagevallen. Afhankelijk van de conclusies van die vergadering zal de Nationale Veiligheidsraad mogelijk vroeger bijeenkomen. Dat overleg tussen de federale topministers, regionale ministers-presidenten en experts die de regering bijstaan in de gezondheidscrisis was voorzien voor volgende donderdag. Maar Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) had Wilmès opgeroepen vervroegd bijeen te komen. De stijging van het aantal nieuwe besmettingen baart Jambon grote zorgen. 'Laten we hier verstandig en doortastend mee omgaan, maar niet in paniek slaan', zei de minister-president. 'We hebben lessen getrokken uit de voorbije maanden. We zijn ervan overtuigd dat we vandaag beter gewapend zijn om deze pandemie te beheersen.'

Kering ingezet

Onrustwekkend is dat ook hier de kering lijkt ingezet. Het aantal ziekenhuisopnames daalt niet langer en blijft hangen op tien per dag. De volgende stap is mogelijk een stijging, zoals ook het aantal besmettingen sinds mei maandenlang uitbodemde op 80 à 85 per dag en nu weer begint te stijgen.

Van Gucht: 'Het is te vroeg om van een tweede golf te spreken. Het is veel meer een systeemtest. We kunnen dit echt wel onder controle krijgen en op het virus gaan zitten. Er zijn genoeg landen - Duitsland, Nederland en Spanje - die lokale brandhaarden hebben Maar dan moeten we nu schakelen. Lukt het indammen niet en blijft het stijgen, dan moeten we ons echt zorgen beginnen te maken.'

'Cruciaal wordt uit te vissen wie besmet is en waar dat is gebeurd. Er is wel degelijk diepgaand brononderzoek door zorginspecteurs op het terrein. Ik wil de kritiek daarop van de voorbije dagen enigszins nuanceren. Al valt evenmin te ontkennen dat ze niet met veel zijn. Decennia van besparingen op preventieve gezondheidszorg wis je niet uit door er nu een paar miljoen bij te stoppen.'

Gouverneur Berx maakt gewag van een microchirurgische zoektocht naar coronaclusters - het virus houdt ervan via één persoon een massa nieuwe mensen te besmetten - onder meer in de Marokkaanse gemeenschap.

'Dat het razend snel kan gaan, is een van de grote lessen van de voorbije epidemie', stelt Devleesschauwer. 'Er is een heel kleine window of opportunity tussen het moment waarop je smeulende gensters nog kan uitdoven en het moment dat de bosbrand vertrokken is. Evengoed is dat momentum nu al verkeken.'

De voorbije pandemie leert dat er een heel kleine window of opportunity is tussen het moment waarop je smeulende gensters nog kan uitdoven en het moment dat de bosbrand vertrokken is. Evengoed is dat momentum nu al verkeken. Brecht Devleesschauwer Epidemioloog Sciensano

Terugkerende skiërs waren in de krokusvakantie de brandversneller. 'Het ging nadien van 0 naar 1.000 gevallen in minder dan twee weken.' Dat het virus opflakkert aan de vooravond van het drukste vakantieweekend van de zomer, hoeft voor Van Gucht nog geen drama te zijn. 'Zolang iedereen zich aan de bekende regels houdt, weten we dat het virus in principe onder controle blijft.'

Woon-zorgcentra

'Een andere grote les is dat het virus tijdens de voorbije epidemie vooral huishield in de woon-zorgcentra. Twee derde van de 10.000 sterfgevallen waren rusthuisbewoners', zegt Devleesschauwer. 'Daarom is het goed nieuws dat de Vlaamse taskforce nu al is bijeengeroepen. We moeten het virus buitenhouden, zonder dat we de inwoners deze keer op hun kamer opsluiten.'

Tot die conclusie komen ook de Gentse onderzoekers Ingmar Nopens en Tijs Aleman in een nieuwe paper. Zij besluiten op basis van een analyse van de eerste golf dat het aantal nieuwe hospitalisaties in te dijken valt door jongere en oudere generaties zoveel mogelijk uit elkaar te houden. De 60-plussers waren goed voor twee derde van alle hospitalisaties. 'Jongeren gaan bij een eventuele tweede golf best niet op bezoek bij hun ouders en grootouders.'