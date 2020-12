Moody’s dreigt in Vlaamse kredietscore te knippen

De beslissing komt een half jaar nadat het ratingbureau de Gemeenschap gewaarschuwd had voor de penibele begrotingstoestand . De score is nu A1. Niet langer ‘topkwaliteit’, maar zoals de A2 van Wallonië ‘medium’ kwaliteit.

Vlaanderen

Impact

Frankfurt kocht al meer dan 100 miljard Belgische schuld op: 85 miljard via het ‘gewone’ inkoopprogramma dat in 2015 is opgestart en 17 miljard via de pandemiesteun. Maar de waarschuwing is wel een indicatie dat er grenzen zijn aan hoe ver we de tekorten kunnen laten laten oplopen.