Muyters maakt werkplekleren aantrekkelijker

De Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO) wordt volledig kosteloos voor de cursisten. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

IBO is een populaire vorm van werkplekleren . Werkzoekenden kunnen op de werkvloer een opleiding van maximum 26 weken volgen , die kan uitmonden in een permanente tewerkstelling. De kandidaten krijgen bovenop hun werkloosheidsuitkering een premie van de werkgever. Voortaan worden ook de verplaatsingskosten en de kinderopvang terugbetaald .

De vroegere zogeheten 'beroepsinlevingsovereenkomst' krijgt een nieuwe naam: de beroepsinlevingsstage. Het gaat om een wettelijk kader waarmee een werkgever iemand kan aanbieden een vrijwillige stage te lopen in de onderneming. Ook hier worden er vaardigheden en competenties aangeleerd op de werkvloer. De stage was vroeger onbeperkt in de tijd, maar wordt nu gelimiteerd tot zes maanden.