N-VA: 'Politicus moet in toespraken niet wetenschappelijk correct zijn'

N-VA-fractievoorzitter Wilfried Vandaele verdedigt de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) over asielzoekers. 'Op een lezing voor de eigen achterban gebruik je wel eens een beeld dat blijft plakken. Dat hoeft daarom niet wetenschappelijk correct te zijn'.

De bewuste uitspraken van Jambon werden opgetekend in een portret dat De Tijd van hem schetste . Tijdens twee toespraken haalde de minister-president het verhaal aan van een familie asielzoekers die na het verkrijgen van de asielstatus retro-actief zoveel kindergeld opstreken voor de periode waarin hun asielaanvraag liep, dat ze er meteen een huis konden van kopen.

Dat verhaal, dat Jambon naar eigen zeggen ergens ‘gehoord’ heeft, is nochtans weinig waarschijnlijk, of in elk geval een uitzonderlijk en extreem scenario. Een familie met vijf kinderen die gedurende twee jaar het kindergeld kan sparen, komt aan 32.000 euro. Veel geld, maar lang niet genoeg om een huis te kunnen kopen. 'Een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal', reageerde Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten.

Nadat partijgenoot Theo Franken Jambon verdedigde, bedekt ook Wilfried Vandaele, de voorzitter van de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement, het voorval met de mantel der liefde. 'Bij mensen met veel kinderen en een lange procedure kan dat kindergeld oplopen. Dat is de boodschap', verklaarde hij in een gesprek met 'De ochtend' op Radio1.

Boutade

Volgens Vandaele is het voorbeeld van het gezin dat met het kindergeld een huis kon kopen 'tijdens de regeringsonderhandelingen op tafel gekomen'. Vandaele: 'Iemand heeft dat daar als een boutade gebruikt'.

Vandaele vindt niet dat Jambon in de fout gegaan is door dat voorbeeld te gebruiken in een toespraak. Hij benadrukt dat het gaat om 'een lezing voor de eigen achterban en dat je dan wel eens kort door de bocht gaat om een punt te maken'. Vandaele: 'Iedereen geeft wel eens een lezing met interactie met het publiek. En dan gebruik je wel eens een beeld dat blijft plakken. Dat hoeft daarom niet wetenschappelijk correct te zijn.'

Hij vindt de kritiek van Open VLD 'niet nodig in tijden van vrede op aarde. We hebben een lijvig Vlaams regeerakkoord en het is onze bedoeling om daar zo veel mogelijk van uit te voeren'.