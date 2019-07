N-VA behoudt vertrouwen in parlementsvoorzitter Van Dijck

'Kris ziet in dat hij een grote fout heeft begaan. Hij zal zijn straf aanvaarden en wil ook een fonds voor verkeersslachtoffers spijzen met zijn maandloon. In die context kunnen wij het vertrouwen behouden in Kris', zegt zijn partijgenoot en N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys.

'Ik schaam me hiervoor zeer diep', zei hij in een mededeling. Van Dijck is volgens zijn partij bereid om in het parlement alle vragen te beantwoorden die over het ongeval worden gesteld. 'Op een dag als vandaag is het belangrijk dat Kris zijn schuld beseft en zegt dat hij een fout heeft begaan. Hij ziet in dat drinken en rijden nooit mogen samengaan. Als daar nog vragen over zijn, moeten die worden beantwoord op het forum dat daarvoor dient: het Vlaams Parlement', aldus Parys.