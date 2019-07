N-VA bereid om bocht te maken over btw op elektriciteit

De N-VA is bereid om vanuit de Vlaamse regering een btw-verlaging op elektriciteit te steunen, iets waar de partij voordien rigoureus tegen was.

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) is bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een lagere btw op elektriciteit. Dat staat te lezen in zijn formateursnota, meldt Het Laatste Nieuws donderdag en wordt bevestigd aan De Tijd.

Een verlaging van de btw op elektriciteit was een van de breekpunten van de sp.a tijdens de verkiezingscampagne. Dat de N-VA bereid is om in het plan mee te stappen is opmerkelijk, want tot nog toe waren de Vlaams-nationalisten tegen de maatregel gekant.

Verkapte lastenverlaging

In 2013 werd de elektriciteit door de regering-Di Rupo verlaagd van 21 naar 6 procent. Het werd verkocht als een koopkrachtmaatregel: de bevolking zou minder moeten uitgeven aan elektriciteit. Maar eigenlijk was het een verkapte lastenverlaging voor de bedrijven.

De lonen in ons land volgen via het indexmechanisme de evolutie van de prijzen. Als de prijs van elektriciteit daalt, stijgt de index minder snel en moeten bedrijven de lonen minder sterk verhogen. De consument profiteert op de lange termijn weinig van de btw-verlaging, de bedrijven winnen.

CD&V, dat deel uitmaakte van de regering-Di Rupo, verzette zich tegen de btw-verlaging. De N-VA deed dat toen als oppositiepartij ook, want ze eisten een 'echte lastenverlaging' voor de bedrijven en geen truc met de btw. Toch kwam de btw-verlaging er. De regering-Michel draaide ze evenwel terug om de taxshift te financieren.

Ongenoegen over elektriciteitsfactuur

Over de stijgende stroomfactuur - niet alleen een gevolg van de hogere btw op elektriciteit maar ook door allerhande bijkomende bijdragen - leeft er veel ongenoegen bij de bevolking. Om die reden trok de sp.a weer naar de kiezer met de belofte om de btw te verlagen.

Tijdens de campagne haalde de N-VA nog zwaar uit naar die belofte. De partij wees erop dat zo'n btw-verlaging door het indexmechanisme de mensen uiteindelijk meer kost dan ze opbrengt. 'Een verkapte indexsprong', zo stelden de Vlaams-nationalisten.

Toch is de maatregel nu opgenomen in de Vlaamse formateursnota van De Wever. Weliswaar in vage bewoordingen, want Vlaanderen heeft de macht niet om btw-verlagingen door te voeren. Dat is federale materie, waardoor De Wever stelt dat hij bereid is om 'te lobbyen' voor een lagere btw.

Sp.a verleiden

Het moet de sp.a verleiden om toch in een Vlaamse regering te stappen. De socialisten lieten eerder verstaan dat ze daar geen zin in hebben, maar De Wever blijft hen betrekken bij de regeringsonderhandelingen.

In welke mate De Wever het echt meent, of het om een louter strategische keuze gaat, is onduidelijk. Hij heeft nog geen duidelijkheid gegeven over wat zijn favoriete coalitie is. Gaat hij voor een regering van de N-VA met Open VLD en CD&V? Of vervangt hij CD&V door de sp.a?