N-VA bijna even rijk als alle andere Vlaamse partijen samen

Met een eigen vermogen van bijna 30 miljoen euro beschikt de N-VA over een spaarpot die haast even groot is als die van alle andere Vlaamse partijen samen.

De N-VA heeft sinds 2014, toen ze de grootste partij van het land werd, haar financiële positie fors verstevigd. Met een eigen vermogen van bijna 30 miljoen euro had de N-VA eind 2019 een haast even grote spaarpot als alle andere Vlaamse partijen samen. De sp.a, CD&V, Open VLD, het Vlaams Belang en Groen beschikken over een gezamenlijk eigen vermogen van 33 miljoen euro. De PVDA/PTB, de enige federale partij, heeft

6 miljoen euro. Dat blijkt uit de financiële verslagen die de partijen moeten indienen bij de Kamer.

De kloof tussen de N-VA en de andere Vlaamse partijen was al groot en is in 2019 opnieuw verbreed. De Vlaams-nationalisten zagen hun eigen vermogen met een kleine 500.000 euro stijgen terwijl er

1,5 miljoen minder zit in de gezamenlijke spaarpot van de sp.a, CD&V, Open VLD, het Vlaams Belang en Groen.

Na de N-VA is de sp.a de Vlaamse partij met de grootste reserves. De partij heeft een eigen vermogen van 10,7 miljoen euro. Bij CD&V is dat een dikke 9 miljoen euro, bij Open VLD een kleine 6 miljoen. Groen heeft een spaarpot van 3,5 miljoen.

Partijen halen geld op via ledenbijdragen of afdrachten van parlementsleden. Het overgrote deel van hun inkomsten komt uit overheidsdotaties. Hoe beter hun verkiezingsresultaat, hoe meer geld ze krijgen. Dat moet vermijden dat politieke partijen geld krijgen via malafide constructies.

De kritiek is dat de financiering te gul is, waardoor de partijen te veel geld binnenrijven. Zo maakten de N-VA, de sp.a, Open VLD en Groen zelfs in het verkiezingsjaar 2019, wanneer de uitgaven traditioneel pieken, winst. Ook de vergelijking met Nederland, waar de rijkste partij een vermogen heeft van 10 miljoen, wijst op een royaal systeem.

De cijfers over het eigen vermogen zijn relevant. Ze tonen in welke mate partijen het geld hebben om naar nieuwe verkiezingen te gaan. Nadat alle andere mogelijke coalities al werden uitgetest en de gesprekken over de vorming van een Arizonacoalitie uiterst moeizaam verlopen, neemt de kans op een vervroegde stembusgang almaar toe.

In 2019, een verkiezingsjaar, staken de Vlaamse politieke partijen ongeveer 30 miljoen euro in de campagne. De N-VA besteedde met

7,5 miljoen euro het meest, de andere partijen gaven elk rond 4 miljoen euro uit. Niet elke partij is in dezelfde mate in staat opnieuw zo’n som uit te trekken.

CD&V en de sp.a hebben elk ongeveer 2 miljoen euro opzijgezet voor verkiezingspropaganda. Bij de N-VA is dat 1,5 miljoen euro. Die drie partijen lijken klaar voor een stembusgang. Groen heeft een dikke 600.000 euro. Bij Open VLD en Vlaams Belang is dat minder dan 200.000 euro. Voor hen liggen verkiezingen financieel moeilijk, al zal dat het Vlaams Belang - wegens zijn goede peilingen - worst wezen.