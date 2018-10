N-VA en Forza Ninove annuleren ontmoeting

De kans lijkt bijzonder klein dat de N-VA ingaat op de vraag van het extreemrechtse Forza Ninove om een meerderheid te vormen. In Grimbergen werkt Open VLD wel samen met de voormalige VB'er Bart Laeremans.

Zijn de verkiezingen van 14 oktober 2018 het moment waarop het Vlaams Belang voor het eerst aan het bewind komt? Dat is in de coalitiegesprekken die zondagavond op gang kwamen, een van de grote vragen. De kwestie gaat over twee gemeenten: Ninove en Grimbergen.

In Ninove won de partij Forza Ninove van Vlaams Belang-parlementslid Guy D'haeseleer zondag 15 zetels. Hij reikt de hand naar de N-VA, die in Ninove twee zetels heeft. Open VLD heeft er negen en de lokale partij SAMEN zeven.

Dewinter biedt De Wever gedoogsteun aan In Antwerpen heeft Filip Dewinter dinsdag aan Bart De Wever aangeboden gedoogsteun te geven aan een N-VA-bestuur. De N-VA en het Vlaams Belang halen samen een meerderheid. 'We hebben in 2012 niet de socialisten langs de voordeur buitengedragen om vandaag de socialisten of de groenen langs de achterdeur weer binnen te laten', zegt Dewinter. 'Ik wil met Vlaams Belang een rechtse coalitie steunen. Dat kan door deel te nemen aan het beleid, maar dat is weinig realistisch. Een tweede optie is gedoogsteun, mits een immigratiestop, maar ook dat is niet evident. Het kan echter ook via een soort gentlemen's agreement. Die drie voorstellen leg ik voor aan Bart De Wever.' De Wever zag gisteren de lijsttrekkers Philippe De Backer(Open VLD), Kris Peeters (CD&V) en Peter Mertens (PVDA). Dinsdag ziet hij Jinnih Beels (sp.a) en Wouter Van Besien (Groen).

N-VA-voorzitter Bart De Wever zei zondagavond dat hij 'niet staat te springen' om samen te werken, omdat hij niet met extreme partijen wil besturen. Tegelijk zei hij dat hij bereid was te praten met iemand die 40 procent van de stemmen krijgt. Dinsdag stond een ontmoeting tussen de N-VA en Forza Ninove gepland.

Een oude Facebook-post van Guy D'haeseleer heeft de kansen op samenwerking nu helemaal getorpedeerd. Daarop zegt D'haeseleer dat hij chocomousse aan het maken is en dat hij niet doet met cacaopoeder uit een pakje. Bij de post staat een foto van zwemmende zwarte kinderen.

Tijdens een VRT-debat noemde N-VA-voorzitter De Wever die Facebook-post 'walgelijk'. Hij zei dat de kansen op samenwerking 'sub zero' zijn gezakt. Daarop heeft de lokale partijafdeling een afspraak met Forza Ninove dinsdag afgezegd.

De vraag of er dan zeker geen samenwerking komt, wil Karolien De Roose, de nummer twee op de N-VA-lijst, niet beantwoorden. 'We gaan eerstdaags verduidelijken wat en hoe. Laat ons wat tijd.'

Ook in Grimbergen is discussie over de vraag of het cordon sanitaire wordt doorbroken. Open VLD zal er de burgemeester leveren met de lijst Vernieuwing van voormalig Vlaams Belang-lid Bart Laeremans. Nu blijkt dat iemand op die lijst, Luk Raekelboom, parlementair medewerker is van het Vlaams Belang. Laeremans zegt dat iedereen op de lijst een charter heeft ondertekend waarin staat dat Vernieuwing volledig los staat van de nationale partijen.

Laeremans benadrukt dat de man is verkozen op 'een zuiver lokale lijst'. 'Dit staat los van elke nationale partij. Ik aanvaard niet dat er een associatie met het cordon gemaakt wordt', aldus Laeremans in De Ochtend. Volgens hem is er een principeakkoord met Open VLD en de N-VA en is daarbij afgesproken dat niet hijzelf, maar Open VLD de sjerp zal krijgen in Grimbergen, ook al haalde Vernieuwing acht zetels en Open VLD maar zes.

