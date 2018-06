N-VA kapittelt Vandeurzen over Vlaams deradicaliseringsproject

In het Vlaams parlement stelt N-VA de effectiviteit van het deradicaliseringsproject van coalitiepartner en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) in vraag.

Na de aanstelling van twee deradicaliseringsconsulenten introduceert minister Vandeurzen het project ' Theologische Aanpak Islamitische Radicalisering ' in de aanpak van moslimextremisme in gevangenissen.

Die aanpak past in het plan van federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om enerzijds extremistische islamronselaars en -predikers te isoleren in de gevangenis en anderzijds potentiële geradicaliseerden te monitoren .

Extra capaciteit

Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA) vroeg zich tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement af of het project het project voldoende is om de radicalisering van gedetineerden aan te pakken. 'Ik ben wel voor zulke maatregelen, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost', zei de burgemeester van Londerzeel.

Ze verwees daarbij naar de suggestie van minister Geens om een deradicaliseringscursus te verplichten aan geradicaliseerde gevangenen als ze penitentiair verlof willen. Hij deed dat in de nasleep van de schietpartij in Luik vorige week.

Theologische begeleiding

Vandeurzen stelde dat als er sprake is van een radicaliseringsrisico bij de terugkeer naar de maatschappij, er al maatregelen worden genomen. 'In elk geval apart worden begeleidende maatregelen geformuleerd. Het is denkbaar dat er ook een component theologische begeleiding bij komt kijken.' Hij benadrukte dat het project geen nieuw plan is, maar een uitvoering is van de aanbevelingen van het Vlaams Parlement.