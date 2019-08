N-VA-kopstuk Demir effent pad voor coalitie zonder Vlaams Belang

Voor het eerst sinds de verkiezingen geeft de N-VA openlijk aan dat het Vlaams Belang uit de race ligt voor de Vlaamse regering. ‘De partij heeft het aan zichzelf te danken’, stelt partijtopper Zuhal Demir.

Vlaams formateur Bart De Wever (N-VA) is nog altijd bezig met het leggen van de Vlaamse coalitiepuzzel. Het lijdt geen twijfel meer dat er geen coalitie komt met het Vlaams Belang, simpelweg omdat daar geen meerderheid voor is. Intern is die klik ook bij de N-VA gemaakt.

Toch had De Wever noch een ander kopstuk al openlijk gezegd dat het Vlaams Belang uit de race ligt. Ook na een nieuwe ontmoeting vorig week tussen De Wever en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken gebeurde dat niet. Het Vlaams Belang zomaar lossen ligt in de partij ook gevoelig. Maar de Limburgse N-VA-topper Zuhal Demir, die wordt genoemd als toekomstig Vlaams minister, lijkt het eindspel nu toch in te zetten.

Dat het Vlaams Belang figuren als Dries Van Langenhove tegen de borst houdt, maakt het voor andere partijen moeilijk om in een coalitie met die partij te stappen. Zuhal Demir N-VA-boegbeeld

‘Er zijn intensieve, constructieve gesprekken geweest. Maar een verkiezingsoverwinning is geen witwasoperatie’, zei Demir aan TV Limburg. ‘Dat het Vlaams Belang figuren als Dries Van Langenhove en Filip Dewinter tegen de borst houdt, maakt het voor andere partijen heel moeilijk te zeggen dat ze met die partij in een coalitie willen treden.’

Het Vlaams Belang heeft zelf ook de klik gemaakt. De partij zette tijdens de onderhandelingen een demper op haar gebruikelijke agressieve communicatiestijl, om duidelijk te maken dat met de nieuwe generatie te praten valt. Met die opstelling legde de partij de druk bij De Wever om de trekker over te halen. Maar het Vlaams Belang viel de voorbije dagen terug op zijn klassieke register. Demir grijpt dat aan. ‘Ik zie dat ze vooral bezig waren de N-VA te bedreigen, en minder om andere partijen te overtuigen dat ze veranderd zijn. Als ze uit de boot vallen, zijn ze daar zelf verantwoordelijk voor.’ Haar uitspraak lokte de verwachte reactie uit. ‘Les excuses sont faites pour s’en servir’, zei Vlaams Belang-onderhandelaar Chris Janssens.

Twijfels

De grote vraag is waarom De Wever draalt met de beslissing over de samenstelling van zijn coalitie. De verwachting is dat hij kiest tussen de voortzetting van Zweeds (de N-VA, Open VLD en CD&V) en het Bourgondische alternatief, waarin hij CD&V ruilt voor de sp.a.

Volgens Demir twijfelt de N-VA omdat CD&V, de sp.a en Open VLD intern verdeeld zijn. Het is geen geheim dat er in de drie klassieke partijen, die alle de verkiezingen verloren hebben, manoeuvres bezig zijn om de macht te herverdelen. Dat verzwakt die partijen én hun voorzitters. Demir laat verstaan dat N-VA niet goed weet met wie ze zaken moet doen.

Dat valt bij die partijen niet in goede aard. ‘Onze indruk is dat de grootste verdeeldheid bij de N-VA, zit’, sist een topper van een van de drie partijen terug.

Groen

Het is intussen drummen bij De Wever. Plots is nog een verrassende vierde gegadigde in de coalitiedans gesprongen. Groen-fractieleider Björn Rzoska bood zijn partij dinsdag aan als mogelijke coalitiepartner. ‘Het zou goed zijn als de volgende regering één winnaar - hoe klein ook - in haar rangen telt’, zei hij in Het Laatste Nieuws.

Dat is een opvallende bocht. Voorzitster Meyrem Almaci stelde voor de verkiezingen nog dat het ‘nooit met deze N-VA’ zou zijn. Bovendien bleef zusterpartij Ecolo recent nog weg van de federale onderhandelingstafel omdat ze niet wenst te regeren met de N-VA. Groen ging wel spreken, maar liet nadien verstaan niet in een coalitie zonder Ecolo te stappen.

Er is geen meerderheid zonder de N-VA mogelijk. Het heeft dus geen zin radicale veto’s te stellen. Björn Rzoska Vlaams fractieleider Groen

Rzoska heeft daarop zijn antwoord klaar: ‘Ik onderhandel voor Vlaanderen. Je moet het federale en het Vlaamse niveau scheiden.’ Bij de militanten klinkt wel gemor omdat vanuit Groen de boodschap wordt gegeven dat er raakpunten met de N-VA zouden zijn rond integratie en de strijd tegen armoede, terwijl beide partijen de voorbije legislatuur net op die thema’s continu botsten. ‘Natuurlijk zijn er grote verschillen en het roer zou fors om moeten’, erkent Rzoska. ‘Maar er is geen meerderheid zonder de N-VA mogelijk. Het heeft dus geen zin radicale veto’s te stellen.’