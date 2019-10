N-VA krijgt Onderwijs, CD&V behoudt Welzijn

Op basis van haar zetelaantal had N-VA recht op vijf ministers en CD&V en Open VLD elk op twee ministers. De verwachting was dat CD&V naast de ministerportefeuilles ook de voorzitter van het Vlaams Parlement zou mogen leveren.

De N-VA koos er uiteindelijk voor een ministerportefeuille op te geven in ruil voor het voorzitterschap van het parlement. De partij had weinig interesse om een minister uit Brussel te leveren, wat verplicht is in de Vlaamse regering. Voor Cieltje Van Achter, de schoondochter van Geert Bourgeois, ging zo de deur dicht. Die Brusselminister belandde bij CD&V, die drie ministerportefeuilles binnenhaalt.