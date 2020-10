N-VA krijgt coronaklappen

De N-VA maakt een zwalpende indruk. Alsof de partij het coronagevaar niet ernstig neemt. En Open VLD duwt de N-VA graag wat dieper in de gracht.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Die kritiek krijgt de N-VA naar het hoofd geslingerd, nadat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) in 'De zevende dag' een verstrenging van de maatregelen in Vlaanderen nog wegwuifde. 'Ik ga toch ook niet nu al mijn huis beginnen te blussen, omdat er misschien volgende week een brand uitbreekt', zei Jambon toen.

Het Vlaamse huis stond wel degelijk in brand, ook al was het al tien dagen langer aan het branden in het zuiden van het land.

Viroloog Marc Van Ranst verweet de minister-president prompt het zonlicht te ontkennen. Het Vlaamse huis stond wel degelijk in brand, ook al was het al tien dagen langer aan het branden in het zuiden van het land. De brandmetafoor van Jambon is ondertussen het voorwerp van spot geworden.

Jambon holt sinds zondag ook achter de feiten aan. Dinsdag was hij genoodzaakt dan toch strengere maatregelen aan te kondigen. Ook in Vlaanderen dreigen de ziekenhuizen het niet te kunnen bolwerken.

Twee maten, twee gewichten

Ook daarop kwam kritiek, omdat de strengere maatregelen pas ingaan vanaf vrijdag. Dat er tijd nodig is om een en ander wettelijk te regelen en ordentelijk te laten verlopen, zoals ook Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) voorhield, werd van tafel geveegd als gezever. Er was geen minuut te verliezen.

Het is copy-paste 2010, toen de regering-Di Rupo alles goed deed en wij niets goed konden doen. Topman N-VA

De N-VA verwijt de media twee maten en twee gewichten te hanteren. Toen de regering-De Croo er ook enkele dagen liet overgaan om de sluiting van de horeca ordentelijk te kunnen laten verlopen, was dat geen probleem. Integendeel, het werd gezien als goed bestuur, zeker vergeleken met de holderdebolderbeslissingen van de regering-Wilmès. Maar toen De Croo overging tot de sluiting van de horeca was de situatie niet zo nijpend als nu.

Enkele Open VLD-burgemeesters, met Gwendolyn Rutten in een voortrekkersrol, lieten zelfs weten dat ze het heft dan maar zelf in handen namen en de verstrengde maatregelen al meteen laten ingaan. Alsof Open VLD geen deel uitmaakt van de Vlaamse regering schoten de liberale burgemeesters vanuit de heup nog eens met scherp op de N-VA. 'Daarvoor is zelfs een standaardcommunicatie vanuit Open VLD uitgestuurd', klinkt het bitter bij de N-VA.

Bij de N-VA hebben ze het gevoel dat het 2010 all over is, toen de N-VA federaal ook aan de zijlijn werd geparkeerd. 'Het is copy-paste 2010, toen de regering-Di Rupo alles goed deed en wij niets goed konden doen', zegt een topman. 'Maar voor een keer kan ik naar waarheid zeggen: er zijn dringender en belangrijker zorgen.'

Lockdown voorkomen

De Vlaams-nationalisten willen in deze tweede golf vooral een herhaling van de lockdown van de scholen en de economie vermijden, want dan zou de maatschappelijke kostprijs gigantisch worden. Maar ze verliezen in die oorlog veldslag na veldslag. Zo moest ook Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts al op zijn stappen terugkeren, ook al was hij vastberaden om de scholen maximaal open te houden.

Het is een strijd geworden, waarbij de N-VA'ers worden weggezet als trumpiaanse covidontkenners.

Het is een strijd geworden, waarbij de N-VA'ers worden weggezet als trumpiaanse covidontkenners, ook al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. En het moet gezegd: de N-VA vindt ook maar moeilijk het juiste ritme in het dansen op één been als Vlaamse beleidspartij en op het andere been als federale oppositiepartij.

Toen De Wever en partijgenote Zuhal Demir lieten weten dat ze het niet uitgelegd kregen dat de horeca dan toch de deuren moest sluiten, een compromis waar Jambon zich in het Overlegcomité bij had neergelegd, scoorden ze wel bij de getroffen horeca, maar verloren ze aan geloofwaardigheid. Want het sluiten van de horeca bleek al gauw te weinig te laat te zijn.