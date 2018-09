N-VA verbijsterd over toestanden in jeugdinstellingen

De ‘maandcommissarissen’ die in opdracht van het Kinderrechtencommissariaat elke maand een bezoek brengen aan een van de jeugdinstellingen in Vlaanderen om na te gaan of de rechten er gerespecteerd worden, zijn in een eerste tussentijds verslag erg kritisch.

Zo verbleef een jongere 14 dagen op een isoleercel en moeten minderjarigen in één instelling bij hun opname een document ondertekenen dat ze geen beroep zullen aantekenen tegen hun plaatsing, anders verliezen ze een aantal privileges. Vlaams parlementslid Lorin Parys reageert verbijsterd. 'Ik weet niet hoeveel verder mijn mond nog kan openvallen.'

Twaalf vrijwilligers brengen elke maand een bezoek aan een aan hen toegewezen jeugdinstelling, in opdracht van Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen. De 'maandcommissarissen' nemen er maandelijks onaangekondigd een kijkje nemen naar de leefomstandigheden en praten er met de jongeren. De tussentijdse verslagen van januari tot juni zijn intussen overgemaakt aan de leden van de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement. En die verslagen zijn erg kritisch voor de omstandigheden in bepaalde instellingen.

Geen beroep

Zo meldt de maandcommissaris van gemeenschapsinstelling De Zande in Wingene dat minderjarigen er een document moeten ondertekenen waarin ze verklaren geen beroep te zullen aantekenen tegen hun plaatsing, anders kunnen ze niet van een aantal privileges genieten. In gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem moest een jongere die de Zelfmoordlijn wilde contacteren dan weer twee weken wachten op toestemming.

Verder blijken de regels voor heel wat jongeren te streng. In bepaalde voorzieningen moeten de bewoners al rond 21 uur uur gaan slapen, omdat de wissel tussen dag- en nachtploeg dan gebeurt. In gemeenschapsinstelling De Kempen - De Markt verbleef een jongere volgens het verslag 14 dagen in een isoleercel zonder boeken of muziek, elders kreeg een jongere een strafpunt omdat hij te veel boter op zijn boterham had gesmeerd.

Smerig

Tot slot kampen heel wat voorzieningen met verouderde en soms smerige infrastructuur. In De Zande in Beernem zijn er geen toiletten op de kamers en moeten de meisjes 's nachts een nachtemmer gebruiken, De Grubbe in Everberg kampt met schimmel en vocht. Een jongere klaagde er ook dat een kapotte douchekop werd vervangen door een plastic fles.

Parys noemt de situatie in de jongereninstellingen 'absoluut ontoelaatbaar' en vraagt dat er dringend een crisismanager wordt aangesteld om de situatie recht te trekken. Het tussentijdse verslag van de maandcommissarissen wordt op woensdag 12 september besproken in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement.

'Geen dubbelcheck'