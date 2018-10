N-VA verliest fors in nieuwe peiling

Mochten er nu federale verkiezingen zijn, dan halen de Vlaams-nationalisten 7,4 procent minder dan de monsterscore van 32,4 procent in 2014, al blijven ze wel met voorsprong de grootste partij. Groen gaat er dan weer 5,5 procent op vooruit, net als Vlaams Belang. Als we nu zondag naar de stembus moesten trekken voor federale verkiezingen, dan haalde de N-VA 25 procent van de stemmen. Daarmee blijft ze met voorsprong de grootste partij - CD&V volgt op plaats 2 met 17,2 procent - maar het verlies is met 7,4 procent wel significant. Voorzitter Bart De Wever reageert teleurgesteld aan VTM Nieuws. 'Dit is geen goede peiling voor ons. Ik zie ook dat al ons verlies naar Vlaams Belang gaat. Mensen zijn de migratiecrisis duidelijk beu.'