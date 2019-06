N-VA vraagt Open VLD en CD&V kleur te bekennen

Inhoudelijke bezwaren

Om een Vlaamse meerderheid te kunnen vormen, zijn minstens drie partijen nodig. De Roover betreurde woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1 dat CD&V en Open VLD een coalitie met het Vlaams Belang of een programma dat de partij steunt a priori uitsluiten. 'Elke partij heeft het recht om te zeggen met wie ze niet wil regeren, maar ik heb van hen nog niet gehoord waarom ze dan net niet met Vlaams Belang willen besturen.'

De Roover wil een regering met het Vlaams Belang dan ook niet uitsluiten omwille van een mogelijk imagoprobleem. 'We gaan kijken waartoe het Vlaams Belang bereid is en welke punten het inslikt. Het is vreemd dat andere partijen worden afgeschrikt door de naam. Ik denk dat de publieke opinie het recht heeft om te weten waarom bepaalde formules niet zouden kunnen.'

Federale impasse

De Vlaamse regeringsonderhandeling is in een volgende fase beland. Door de weigerachtige houding van de PS om federaal te praten met de N-VA, besliste De Wever een versnelling hoger schakelen in de Vlaamse formatie. De meest logische coalitie lijkt een heruitgave van de Zweedse coalitie met Open VLD en CD&V. De formateur zit daarbij in een zetel. Doordat de Vlaamse regering in lopende zaken, geleid door Geert Bourgeois (N-VA), nog altijd een ruime meerderheid heeft, kan De Wever zijn tijd nemen.