N-VA vreest machtsgreep katholiek onderwijs

De plannen van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) voor grotere schoolbesturen botsen op fel protest van de coalitiepartner N-VA. Die ziet er een machtsgreep van de katholieke onderwijskoepel in.

Veel schooldirecteurs worstelen met hun steeds grotere takenpakket. Daarom ijvert Crevits voor grotere schoolbesturen. Door efficiëntiewinsten krijgen schooldirecteurs zo meer de handen vrij voor hun onderwijstaken.

Crevits hoopte op de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie groen licht voor haar plan te krijgen. Dat was al een fors afgeslankte versie van de conceptnota die eerder door de hele regering was goedgekeurd, blijkt uit de teksten die De Tijd kon inkijken. De werkgeversorganisatie Voka noemde het zelfs ‘een decreet met onvoldoende ambitie’.

Toch gaat het afgeslankte plan van Crevits voor de coalitiepartners N-VA en Open VLD nog te ver. Volgens Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is het ‘een machtsgreep van Lieven Boeve op zijn katholiek onderwijs, die zal leiden tot minder mensen en minder middelen op de klasvloer’.

Samenwerken

Door tussenstructuren in te voeren, worden individuele scholen minder machtig. Koen Daniëls vlaams parlementslid N-VA

Vooral Lieven Boeve, de topman van het katholieke onderwijsnet, is vragende partij voor de hervorming. De katholieke koepel stimuleert zijn schoolbesturen om meer samen te werken. ‘Dat kan vandaag al en we doen dat ook. Maar de huidige regelgeving bevoordeelt kleinere schoolbesturen’, zegt Boeve. ‘We kunnen dus niet zoveel schaalvoordelen boeken als we zouden willen.’

GO!, het gemeenschapsonderwijs, werkt al met relatief grote scholengroepen. ‘We zijn het idee wel genegen, maar konden ons moeilijk vinden in de zakelijke benadering van het plan’, zegt topvrouw Raymonda Verdyck. ‘Men gaat te weinig uit van het belang van de leerlingen.’

De onderwijsvakbonden staan niet te springen voor Crevits’ plan. En bij de liberalen is kritiek dat dit een decreet op maat van de katholieke onderwijskoepel is.

De Guimardstraat, waar de koepel gevestigd is, wil volgens de N-VA meer greep krijgen op haar scholen. ‘Het is eenvoudiger voor de top als slechts enkele centrale schoolbesturen overblijven. Door allerlei tussenstructuren in te voeren, worden individuele scholen minder machtig’, zegt Daniëls.

‘Zo’n extra tussenstructuur betekent voor de directeurs nog meer vergaderingen en papierwerk. Wie onderling afspraken wil maken of in een scholengemeenschap wil samenwerken, kan dat al. Het is niet nodig om van bovenaf fusies op te leggen. Lieven Boeve pleit de hele tijd voor meer vrijheid, maar vraagt ons nu verplicht samen te werken. Wie dat niet doet, krijgt minder geld. Dat is een gijzeling’, zegt Daniëls.

Nederlands

Het is de zoveelste keer dat het er bovenarms opzit tussen de N-VA en de katholieke onderwijskoepel. De N-VA vindt dat de Guimardstraat te veel geld en macht naar zich toetrekt. Ze is het ook inhoudelijk oneens met Boeve, die pleit voor een hervorming van het secundair onderwijs en voor een katholieke dialoogschool waarin ruimte is voor verschillende religies. Eerder deze week ging Daniëls nog tekeer tegen een voorstel van Boeve om een uur Nederlands te ruilen voor het vak mens en maatschappij. De scherpe uithalen passen in de strijd van de N-VA tegen een te sterk middenveld.

Dit is een volledig foute inschatting. Sterkere schoolbesturen zullen actiever participeren. lieven boeve topman katholiek onderwijs

Dat Boeve meer macht naar zich toe wil trekken vindt hij zelf een ‘volledig foute inschatting.’ ‘We evolueren naar een ledenvereniging met sterkere schoolbesturen die actiever participeren en het onderwijslandschap zo veel mogelijk vertegenwoordigen. Net zoals Voka zetten we vooral in op de dienstverlening aan en de belangenbehartiging van onze leden. Ik begrijp echt niet waar dat argument vandaan komt.’

Draagvlak

Crevits gaat verder overleggen. ‘Zo’n hervorming kan alleen maar slagen als er voldoende draagvlak voor bestaat’, zegt de minister. ‘Uit voorafgaandelijk overleg met onderwijsverstrekkers en verklaringen van belangrijke sociale partners bleek dat het draagvlak onvoldoende groot was.’