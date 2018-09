N-VA wijst praktijktests voor woningverhuur af

40 procent van de kandidaat-huurders met een allochtone naam in Antwerpen wordt gediscrimineerd. De Antwerpse schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) wijst de invoering van praktijktests echter af.

Onderzoekers van de VUB antwoordden op 943 advertenties voor huurwoningen in Antwerpen, meldde Gazet Van Antwerpen. Ze stuurden hetzelfde bericht in onberispelijk Nederlands, de ene keer ondertekend met een Maghrebijnse naam, de andere keer met een Vlaams klinkende naam. In 40 procent van de gevallen werd de persoon met de Vlaamse naam meteen uitgenodigd, die met de Maghrebijnse naam niet.

Het platform Praktijktesten Nu greep het onderzoek aan om in Antwerpen de invoering te eisen van praktijktesten, zoals die al bestaan in Gent. Ook het Minderhedenforum is voorstander van praktijktesten. 'Stad Gent toont dat het kan en dat het werkt. Met behulp van structurele praktijktesten is discriminatie door makelaars er bijna met de helft gedaald (van 26 procent in 2015 tot 14 procent in 2017)', staat in een persbericht.

Structurele oplossing

Antwerps OCMW-voorzitter en schepen van Wonen Fons Duchateau (N-VA) wijst het voorstel resoluut af. 'Praktijktesten tonen een probleem aan, maar lossen het niet op', zegt zijn woordvoerder Michael Lescroart. 'Je kan racisme beter op een meer structurele manier aanpakken, zoals we bijvoorbeeld doen door meer diversiteit in het politiekorps te krijgen of door hoogopgeleide anderstalige nieuwkomers werkervaring te bieden bij de stad.'

Duchateau trekt in twijfel dat praktijktesten in Gent tot minder discriminatie zouden hebben geleid. 'Het is niet omdat je een makelaar dwingt om iemand uit te nodigen, dat die persoon dan vervolgens ook de woning gaat krijgen. Het probleem is dat eigenaars niet aan bepaalde mensen willen verhuren. Ze associëren ook vaak armoede met kleur. Gedegen onderzoek heeft trouwens al aangetoond dat bij wijze van spreken een Mohammed mét een job sneller een huurwoning zal vinden dan een Jan zonder job.'

Homans is tegen

Ook Liesbeth Homans (N-VA), de Vlaamse minister van Wonen en Gelijke Kansen, staat afwijzend tegen het idee. 'Racisme en discrimimnatie bestaan wel degelijk', klinkt het in een tweet. 'Maar 40 procent van de verhuurders in Antwerpen in die hoek zetten, is werkelijk grotesk.' Volgens haar zijn de verhuurders vooral bnekommerd om hun huurinkomsten. 'Kiezen voor een huurder met stabiel inkomen is geen racisme noch discriminatie.'

De partijen Groen en sp.a sluiten zich aan bij de vraag om praktijktesten in Antwerpen. 'Als de woonmarkt zichzelf niet reguleert, moeten wij hen helpen', meldt lokaal sp.a-lijsttrekker Jinnih Beels op Twitter. 'We moeten inzetten op gedragsverandering, maar hardleerse makelaars of verhuurders moeten worden aangepakt', zei Groen-kopstuk Wouter Van Besien. 'Respect moet soms worden afgedwongen.'

'Discriminatie tolereren we niet op het werk, in het onderwijs, op de woonmarkt, nergens', zegt CD&V-vicepremier en Antwerps lijsttrekker Kris Peeters. 'We gaan in Antwerpen voor stedelijke informatiecampagnes en een centraal meldpunt om discriminatie en racisme te melden. Er komen praktijktesten op de arbeids- en woonmarkt.'