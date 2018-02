N-VA wil regels dienstencheques niet verstrengen

Volgens voormalig sp.a-minister Frank Vandenbroucke, die het systeem in 2004 invoerde, schieten de dienstencheques hun oorspronkelijke doel voorbij. Dat schreef hij in een opiniestuk in De Standaard. 'Het evenwicht raakt zoek wanneer de budgettaire kosten hoog oplopen en mensen in het buitenland gezocht worden om het werk te doen.'

Of dat laatste ook effectief het geval is, is niet duidelijk. Eerder bleek dat 42 procent van de poetshulpen die Vlamingen met dienstencheques betalen buitenlandse roots heeft. Maar het gaat daarbij niet per se om mensen die bijvoorbeeld in Oost-Europa of Portugal worden gerekruteerd om hier te werken. De definitie is dat het gaat om mensen die niet als Belg geboren zijn of een ouder hebben die niet als Belg geboren is. In 2008 was nog 66 procent van de dienstenchequewerknemers in Vlaanderen van Belgische afkomst.