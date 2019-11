N-VA-woordvoerder wordt cultuurchef van Jambon

Opvallende ‘position switch’ bij de N-VA: Joachim Pohlmann, sinds 2012 woordvoerder van de partij, verhuist naar het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon. Hij neemt er de functie van kabinetschef Cultuur in.

‘Als je de kans krijgt al je theorieën over cultuur in de praktijk te brengen, mag je die niet laten liggen’, lacht Pohlmann in een gesprek met De Tijd. De beslissing om het partijhoofdkwartier te verlaten, noemt hij een hele lastige. Voor hemzelf en ook voor Bart De Wever, zo valt te horen in de partij. De 38-jarige Kempenaar is dan ook al van zijn studententijd een absolute vertrouweling van de N-VA-voorzitter. Eerst als speechschrijver, vervolgens als woordvoerder, ideologisch sparringpartner en gaandeweg als de belangrijkste N-VA-mediastrateeg.

Maar Pohlmann staat ook bekend als een echte cultuurliefhebber. De man heeft honderden boeken gelezen en zelf twee romans geschreven, die positieve kritieken kregen. ‘Ik had geen enkele reden om de partij te verlaten. Cultuur is het enige departement dat me ooit had kunnen verleiden om weg te gaan.’

'Ja, ik ben conservatief, maar dat mag geen rol spelen. Het is toch eigen aan de cultuursector om open te zijn?' Joachim Pohlmann N-VA

Voor de cultuursector, die vorige week nog moord en brand schreeuwde over de besparingen op de cultuursubsidies, zal het niettemin wel even slikken zijn. Als er iemand de mee de conservatieve en identitaire koers van de N-VA mee uitstippelde, is het wel de rechterhand van De Wever.

Mia Doornaert

Dat is goed te zien op zijn bureau, waar een foto van Mia Doornaert hangt. En ook in zijn vaste column in De Morgen. Daar ageert hij al jaren tegen wat hij het heersende cultuurrelativisme van de intellectuele, artistieke en academische elite noemt. Pohlmann houdt ook van zeer scherpe debatten. ‘Zonder dialectiek geen vooruitgang’, zei hij daarover eerder.

Maar hij hoopt goeie relaties te kunnen uitbouwen met de sector. ‘Ja, ik ben conservatief, maar dat mag geen rol spelen. Het is toch eigen aan de cultuursector om open te zijn? Ik wil de hele sector ontmoeten en duidelijk maken dat wij er niet in onmin mee willen leven. Het plan van de minister is dat de hele cultuursector er goed uitkomt’, aldus Joachim Pohlmann.