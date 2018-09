N-VA zet zinnen op minister van Onderwijs

N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat zijn partij graag de volgende minister van Onderwijs wil leveren, omdat een minister nodig is die verder afstaat van het katholiek onderwijs.

De N-VA vreest dat de Vlaamse scholen de lat te laag leggen en wil daarom in een volgende regering zwaarder wegen op het onderwijsbeleid.

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf die boodschap dit weekend op Twitter. 'Na lectuur over de achteruitgang van het Vlaamse onderwijsniveau staat het voor mij vast. We moeten de onderwijslijn van de N-VA de volgende legislatuur harder doordrukken', schreef hij.

Op Radio 1 ging De Wever maandagochtend daarop door op zijn lijn. 'Dit is geen aanval op Hilde Crevits. Maar ik zou graag die minister van Onderwijs hebben . Niet omdat ik Crevits niet leuk vind, maar omdat wij een minister nodig hebben die verder van de koepels verwijderd staat. Die daar meer druk op kan zetten.'

De N-VA-voorzitter zegt dat gelijkheid van kansen vaak verkeerd wordt geïnterpreteerd als een gelijkheid in de resultaten. Hij kant zich daarom tegen de brede eerste graad in het middelbaar onderwijs, het afraden van herexamens en het negeren van Nederlandse spellingsfouten in andere vakken.