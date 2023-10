Het advies van de Raad van State over het stikstofdecreet is hard binnengekomen in de Vlaamse regering. Toch pleit de N-VA ervoor het decreet zo snel mogelijk goed te keuren in het parlement. CD&V wil de discussie heropenen over stikstofdrempels en de strengere vergunningsregels voor landbouw, waarbij de Raad vraagtekens plaatste.