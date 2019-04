Na een slecht rapport. Vier lessen voor ons onderwijs

Het Vlaamse onderwijs verliest van zijn pluimen. Statistieken bevestigen al langer het knagende gevoel bij leerkrachten en ander onderwijspersoneel. Hoe kan het beter?

Vers wetenschappelijk onderzoek zette deze week nog eens een vet uitroepteken achter de eerdere waarschuwingen over de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs. We boeren achteruit in meerdere disciplines en zien lijdzaam toe hoe andere westerse landen ons voorbijsteken. Het kwaliteitslabel van het Vlaamse model is vergeeld.

Aan oorzaken van die kwaliteitsval is geen gebrek: een doorgeslagen focus op welbevinden, overbelaste leerkrachten, een veranderende leerlingenpopulatie, een algemene zesjescultuur. De gemoederen lopen hoog op als het gaat over een domein waarmee iedereen in aanraking komt en dat met een jaarbudget van 14 miljard euro de grootste slokop is van het Vlaamse belastinggeld.

Maar hoe kan het beter? Wat moeten we doen opdat we in de grafieken weer de goede richting uitgaan? ‘Silver bullets’ bestaan niet, waarschuwen experts in koor, anders waren die wel al ingevoerd. Maar uit gesprekken met zowel leerkrachten als specialisten met een helikopterzicht komen wel mogelijke oplossingen naar voren. Dit zijn vier recepten die Vlaanderen weer omhoog kunnen duwen in de internationale onderwijsrankings.

1. Organiseer een centraal examen voor scholieren

Met een algemene afstudeertest zou iedereen over dezelfde lat moeten. Maar dat druist in tegen het principe van vrijheid van onderwijs.

Boven de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel wordt op een dag in november het vliegverkeer enkele uren stilgelegd. Mensen vertrekken later naar hun werk om de wegen vrij te houden. Ouders komen samen om te bidden. Het hele land leeft mee met de College Scholastic Ability Test, een algemeen examen voor scholieren dat hun levenspad bepaalt. Wie buitengewoon goed scoort, mag naar een van de topuniversiteiten. Het is een springplank naar succes die alleen is weggelegd voor zo’n 1 procent van de jonge bollebozen.

De test in Zuid-Korea, dat steevast hoog scoort in internationale onderwijsrankings, is een extreem voorbeeld van een fenomeen dat in de meeste landen bestaat: een centraal examen. Elke leerling, ongeacht de school, legt dezelfde test af. Het is de objectiefste beoordeling van de capaciteiten van een leerling en maakt een correcte vergelijking van scholen mogelijk, is het idee.

Nederland heeft zijn eindexamen, Duitsland zijn Abitur, Frankrijk zijn baccalauréat. Vlaanderen is in de westerse wereld een vreemde eend in de bijt. Nergens in Europa leggen leerlingen meer toetsen af dan in Vlaanderen, maar ze zijn verre van uniform. Een algemeen centraal examen bij het afstuderen bestaat niet.

Volgens voorstanders is het nochtans het middel bij uitstek om de onderwijskwaliteit op te krikken. ‘Een no-brainer’, zegt Wouter Duyck, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Universiteit Gent en een pleitbezorger van meer marktwerking in het onderwijs. ‘Het is wetenschappelijk bewezen dat een centraal examen tot betere leerprestaties leidt bij sterkere en bij zwakkere leerlingen, en dat het tot meer sociale rechtvaardigheid leidt.’

Knipperlichten

Hoe duwt zo’n test het algemene onderwijsniveau dan omhoog, vooral omdat het een middel van controle is op de kwaliteit van scholen? Een centraal examen is in feite een instrument om een school te stimuleren zo goed mogelijk onderwijs te geven en de punten van leerlingen van elk niveau op te krikken.

Stellen de scores teleur, dan gaan er tijdig knipperlichten branden bij de scholen die ondermaats presteren. Omdat het bij ons niet bestaat, is er eigenlijk geen mechanisme om de prestaties van scholen systematisch te evalueren.

Een centrale toets botst wel frontaal met een verankerd Vlaams basisprincipe: de vrijheid van onderwijs. Scholen kiezen zelf wat ze onderwijzen, stellen zelf examens op, corrigeren die zelf en delen zelf diploma’s uit. Al zijn er ook critici die zeggen dat die vrijheid ophoudt bij de machtige koepels, en dat vooral zij de inhoud van het onderwijs bepalen.

Brede vorming

De discussie over een centraal examen woedt al lang. Deze week nog pleitte Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten voor de invoering. Maar in het verleden heeft Vlaanderen er bewust voor gekozen dat niet te doen en het vertrouwen bij de scholen te leggen. Leerlingen leggen na het lager onderwijs vandaag wel een standaardtoets per koepel af, maar die houden de resultaten voor zich.

Het belangrijkste argument tegen een centraal examen is dat kinderen buiten de school om zouden worden klaargestoomd om dat ene examen goed door te komen. ‘Teaching to the test’, zoals dat in het pedagogische jargon heet. Leerlingen worden vooral voorbereid om over die ene lat te springen, terwijl andere vaardigheden minder aandacht dreigen te krijgen.

Dat is het geval in Zuid-Korea, waar de test een ondraaglijke druk op jonge schouders legt. De brede vorming zou daarbij verengen, en dat is onwenselijk. ‘Maar het is geen probleem als de test ook goed is opgesteld’, zegt Duyck. ‘Dan is teaching to the test precies wat je zou willen.’

2. Laat uitblinken geen vies woord zijn

Het onderwijs heeft steeds meer de nadruk gelegd op het welbevinden. Het is tijd voor een mentaliteitsswitch.

‘Hier hangen twee Nobelprijswinnaars aan de muren’, zegt directeur Guy Dalcq niet zonder trots. In de gang van zijn Sint-Barbaracollege in Gent prijken de klasfoto’s van alle afstuderende zesdejaars, vanaf de prille begindagen in de jaren 1870. Het college, een van de zeven Vlaamse jezuïetenscholen, is een plek met geschiedenis en traditie. Het aloude kwaliteitsprincipe ‘plus est en vous’ wordt hoog in het vaandel gedragen.

‘We gebruiken liever het woord uitdagen dan presteren’, zegt Dalcq in zijn bureau, terwijl buiten op de speelplaats leerlingen voetballen. ‘Dat beantwoordt aan een psychologisch fundament: mensen passen zich aan aan het verwachtingspatroon dat ze ervaren. Als ik als directeur zeg dat ik weinig verwacht, gaan leerlingen daarnaar leven. Als ik zeg dat ik veel verwacht, spitsen de besten de oren om te kunnen uitblinken. Uitdagen is een vorm van respecteren. Ik voel me zelf ook niet gerespecteerd als de uitdaging niet groot genoeg is.’

Oude stempel

Het Sint-Barbaracollege evalueert leerlingen op een manier die intussen de oude stempel is gaan heten: met percentages, klasgemiddelden en traditionele proclamaties. ‘Let op, ik ben geen nostalgicus. Het is nooit de bedoeling er een afvallingskoers van te maken. De tijd dat wie niet kon volgen genadeloos werd gedropt, is voorbij. We beogen een brede vorming, niet enkel een cognitieve. Punten zijn daarbij relatief, maar om te evalueren ken ik geen beter systeem.’

Nochtans zijn veel scholen in Vlaanderen daar de jongste jaren van af gestapt. In de plaats kwamen minder competitieve evaluatiesystemen, bijvoorbeeld zonder gemiddelde of mediaan. Zo gaan leerlingen zich minder met elkaar meten. Nog andere scholen verkiezen volledig kwalitatieve feedback en delen rapporten uit zonder enig cijfer, maar met letters, kleurencodes of smileys.

Het past in een algemene focus op het welbevinden van jongeren. De tendens van het beleid is eerder de minder goede leerlingen over de meet te krijgen dan het potentieel van de beste leerlingen maximaal te benutten, blijkt uit gesprekken met leerkrachten en directeurs van diverse scholen. Zo daalt, hoewel de kwaliteit dus afneemt, opvallend genoeg ook het aantal zittenblijvers in Vlaanderen. Of, zoals een ervaren leerkracht het verwoordt: ‘Het wordt tegenwoordig blijkbaar niet echt meer toegestaan dat de ene leerling nu eenmaal wat minder slim is dan de andere. Terwijl daar helemaal niets mis mee hoeft te zijn.’

Complexe relatie

Critici zien daarin een nivellering naar beneden, en vinden dat de slinger te ver is doorgeslagen. Voor hen is het tijd voor een mentaliteitsswitch waarbij uitblinken en presteren niet langer vieze woorden zijn. Want vergeleken met andere landen scoren Vlaamse leerlingen bijzonder slecht op het vlak van motivatie om te presteren.

1/3 Vlaamse scholieren In het internationale PISA-onderzoek geeft amper een derde van de Vlaamse scholieren aan dat ze altijd de beste willen zijn. Geen enkel OESO-land heeft minder ambitieuze jongeren.

In het internationale PISA-onderzoek geeft amper een derde van de Vlaamse scholieren aan dat ze altijd de beste willen zijn. Geen enkel OESO-land heeft minder ambitieuze jongeren, al doet Nederland het ook niet goed. Dat is nefast voor een zuivere kenniseconomie als de Vlaamse, met grijze hersencellen als enige grondstof. De ontwikkeling van cognitieve capaciteiten heeft rechtstreekse en meetbare gevolgen voor ons bruto nationaal product, waarbij een hoger IQ zich vertaalt in meer economische output. Bovendien valt het ten sterkste te betwijfelen of we nog buitenlandse talenten zullen kunnen aantrekken naar onze universiteiten als we ambitie toch niet zo heel belangrijk vinden.

Het afstoffen van excellentiedrang valt moeilijk in een beleidsmaatregel te gieten. Toch hoeven prestatie en welbevinden vooral geen tegengestelde begrippen te zijn. ‘Er is lang gedacht dat welbevinden een basisvoorwaarde was voor een kind om te kunnen leren. Maar de relatie is veel complexer’, zegt Pedro De Bruyckere, pedagoog aan de Arteveldehogeschool en de Universiteit Leiden. ‘Er is zelfs meer bewijs dat goed leren tot meer welbevinden leidt dan omgekeerd.’

Ook de directeur van het Sint-Barbaracollege vindt dat kennis en welzijn perfect met elkaar verzoenbaar zijn. ‘Je mag dat ook niet zwart-wit zien. Uiteindelijk moet je inzetten op beide. Meer nog: hoe meer je leerlingen uitdaagt, hoe groter jouw verantwoordelijkheid om ze ook aan te moedigen.’

3. Waardeer de job van leerkracht

Leerkrachten zijn te belangrijk in het leerproces om hen te overladen met administratieve taken.

‘We zullen moeten roeien met de riemen die we hebben, tot we afstevenen op onze burn-out.’ Dat kreeg een leerkracht die pas was overgestapt van de privésector naar het kunstonderwijs te horen op een personeelsvergadering.

Het is anekdotiek, maar wie met leerkrachten praat, hoeft niet lang te wachten op verhalen over afstompende administratie, afgekalfd respect voor autoriteit bij jongeren én ouders, de praktische lasten van het M-decreet waarbij kinderen met een beperking in het gewone onderwijs terechtkomen, en een algemeen getaande perceptie over het beroep in de maatschappij.

Het tast de kerntaak van leerkrachten aan: het overdragen van kennis en vaardigheden. Wie wil in zulke omstandigheden nog voor de klas staan? Te weinig mensen, zo blijkt. Er is een nijpend lerarentekort, en een enorm verloop.

Geen tijd voor bijscholing

Tot 2024 zijn jaarlijks 6.000 extra leerkrachten nodig, maar 40 procent van de nieuwkomers stopt er binnen vijf jaar alweer mee. Omdat plaatsen zo moeilijk ingevuld geraken, moeten steeds meer leerkrachten vakken geven waarvoor ze niet geschikt voor zijn. Door de overbelasting is amper tijd vrij voor bijscholing, terwijl onderzoek leert dat net die permanente bijscholing zo belangrijk is voor leerlingen. Maar zo ontstaat een vicieuze cirkel.

6.000 extra leerkrachten per jaar Tot 2024 zijn jaarlijks 6.000 extra leerkrachten nodig, maar 40 procent van de nieuwkomers stopt er binnen vijf jaar alweer mee.

Nochtans is niemand belangrijker voor het leerproces van een leerling dan een goede leerkracht. De job kan dus een stevige opwaardering gebruiken. Zo zal meer talent er met overtuiging voor kiezen, en niet alleen als een plan B.

De vraag is hoe. Aan verloning zou het niet mogen liggen. De salarissen van leerkrachten zijn vergelijkbaar met die in de buurlanden. Een bonussysteem voor sommige leerkrachten, vooral in aantoonbaar moeilijke klassen, kan werken om meer mensen aan te trekken. In Vlaanderen staan proportioneel meer onervaren leerkrachten voor moeilijke klassen, wat een directe negatieve impact heeft op het leerproces. Leerkrachten zouden ook hun volledige anciënniteit moeten kunnen meenemen als ze uit de privésector komen.

Jaloers op de Finnen

Leerkrachten zeggen onder meer dat een deftig hr-beleid in scholen zou helpen om de planlast te verlichten. Zeker de kwetsbare beginners verdienen een betere begeleiding, luidt het. Het is een vaak herhaalde oproep: laat leerkrachten weer lesgeven, en minder ‘zorgen’. Maar dan moet de administratieve druk wel kleiner.

Velen kijken met jaloezie naar Finland. Ook al is dat niet meer het onderwijsgidsland van weleer, de job van leerkracht blijft er wel prestigieus. Alleen masters mogen voor de klas staan, en dan nog pas na een moeilijk ingangsexamen. Sommige experts vinden het geen slecht idee wat meer de Finse kant op te gaan. ‘Dan zijn we tenminste af van het idee dat iemand te slim zou zijn om te gaan lesgeven.’

4. Leg de lat een stuk hoger

Van deze vierde les maakt de politiek al werk. Maar er zijn valstrikken.

Wie betaalt, bepaalt. De overheid legt in ruil voor haar financiering een minimumlat op voor wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Dat zijn de zogenaamde eindtermen. Als uit de internationale vergelijkingen blijkt dat kennis van leerlingen in Vlaanderen achteruitgaat, lijkt het logisch die minimumlat hoger te leggen.

Dat is ook wat het Vlaams Parlement heeft geprobeerd. Deze vierde les is er dus één waar de politiek al werk van heeft gemaakt. Vanaf volgend schooljaar start het eerste middelbaar met leerstof die gebaseerd is op nieuwe eindtermen die door de politiek zijn vastgelegd.

Die komen meer tegemoet aan nieuwe maatschappelijke verwachtingen, zoals digitale vaardigheden en financiële geletterdheid. Ze focussen ook meer op kennis. Of dat effect zal hebben op de onderwijskwaliteit, zal in de toekomst blijken.

Minimumlat

Want de focus op de eindtermen bevat ook valstrikken. Deze week bleek opnieuw dat veel leerlingen de huidige eindtermen al niet halen. Voor sommige deelaspecten van wiskunde haalt slechts 20 procent van de geteste leerlingen op het einde van het tweede middelbaar de minimumlat. Het heeft weinig zin de lat hoger te leggen als ze nu al niet wordt gehaald. Pedagogen waarschuwen er dan ook voor de eindtermen te zien als een ‘multifunctioneel wondermiddel’.

Ten tweede gaat het om een minimumlat die door zo veel mogelijk leerlingen moet worden gehaald. Het is de bedoeling leerlingen die dat aankunnen nog verder uit te dagen. Hoe ver precies hangt af van richting tot richting en zelfs van leerling tot leerling.

Hoogspringer

Maar door als maatschappij te veel op de eindtermen te focussen dreigt die volgende stap te worden vergeten. Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, beschrijft dat als volgt: ‘Als je bepaalt dat een hoogspringer minstens over 1 meter 93 moet geraken om te mogen deelnemen aan de Olympische spelen, laat je het aan de trainer over om een manier te vinden om over die hoogte te zweven. Maar tegelijk streef je ernaar hoger te gaan, voor de medailles. Gewoon de lat halen is het minimum, excelleren is het doel.’

Hoe gedetailleerder de eindtermen, hoe minder vrijheid er bovendien voor de leerkracht overblijft. Het is logisch dat de persoonlijkheid en de achtergrond van een leerkracht zijn lessen mee kleuren. Als een leerkracht alleen nog moet uitvoeren wat van bovenaf wordt opgelegd, weegt dat op zijn motivatie. Dat is de derde valkuil.