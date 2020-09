Na twee weken 0,05 procent van leerlingen en leerkrachten besmet

'We mogen de aandacht absoluut niet laten verslappen', zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Vooralsnog lijkt het aantal besmettingen in de scholen mee te vallen. In twee weken tijd raakten 638 leerlingen en 86 leerkrachten besmet. Dat is in beide gevallen 0,05 procent van het totaal.