Natuur en Bos in beroep tegen boskap UGent

Op een verlaten militair terrein naast universiteitscampus De Sterre in Gent ligt een zonevreemd stadsbosje van 4.000 vierkante meter. De Universiteit Gent (UGent) wil het kappen om koten te bouwen op het terrein. Dat is nodig, zegt de universiteit, want er heerst een tekort aan studentenhuisvesting.

Buurtbewoners startten een petitie tegen de kap van het bosje aan De Sterre. Ze wezen erop dat de UGent eigen onderzoek negeert. Onderzoekers van het Gentse Labo Bos en Natuur concludeerden in een studie dat kleine bossen belangrijker zijn dan gedacht in de strijd tegen klimaatverandering. Kleine bossen slaan verhoudingsgewijs namelijk meer koolstof op dan grote.

Het compensatiebos dat de UGent wilde aanplanten, kan evenmin op goedkeuring rekenen van de tegenstanders. Buurtbewoners zijn het er niet mee eens dat er compensatie komt in Lubbeek en Zottegem, in plaats van in de buurt. Op de campus zelf komt een veel kleiner bos terug. 'Dat nieuwe bos zal pas na ongeveer 50 jaar dezelfde boskwaliteit kunnen bieden aan de omgeving', schrijven ze in de petitie.