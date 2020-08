Nauwelijks zittenblijven door corona

Vooral in het algemeen secundair onderwijs (aso) is er een sterke daling van het aantal leerlingen dat moet blijven zitten. Er is slechts een derde van het aantal C-attesten gegeven dat in het schooljaar 2018-2019 werd verstrekt: 212 tegenover 784 vorig jaar. Ook in het technisch onderwijs (tso) is de daling scherp, terwijl het verschil in het beroepsonderwijs (bso) het kleinst is. Het aantal B-attesten, waarbij een leerling wel over mag gaan maar wordt uitgesloten van bepaalde studierichtingen, daalt ook.