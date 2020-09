Nederland versoepelt reisadvies voor provincie Antwerpen, maar niet voor stad

Wie vanuit de provincie Antwerpen naar Nederland reist, hoeft niet langer in quarantaine. Voor de negen districten van de stad Antwerpen is dat wel nog het geval.

Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn reisadvies voor ons land aangepast. Tot voor kort gold code oranje voor de hele provincie Antwerpen. Anders dan bij de Belgische kleurcode oranje is de quarantaine dan niet alleen aangeraden, maar zelfs verplicht.

De regel gold sinds eind juli door de toename van het aantal besmettingen. Wie na een verblijf in Antwerpen naar Nederland reisde, moest er twee weken in quarantaine. Nu krijgt de provincie code geel, wat betekent dat er veiligheidsrisico's zijn. Toeristen wordt gevraagd extra op te letten, maar een quarantaine is niet verplicht.