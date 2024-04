Nederlandse drinkwaterbedrijven weigeren nieuwe aansluitingen door drinkwatertekort

De klimaatverandering en de toenemende vraag dreigen tot drinkwatertekorten in Nederland te leiden. In België is er voorlopig geen reden tot paniek, zegt de sectorfederatie AquaFlanders.

'Een crisis in slow motion', noemt terugtredend bestuursvoorzitter van Nederlands grootste drinkwaterbedrijf Vitens Jelle Hannema het toenemende tekort aan drinkwater in Nederland. In het Financieele Dagblad zei hij woensdag dat hij al 45 bedrijven een nieuwe drinkwatervoorziening heeft moeten weigeren. Ook nieuwe nieuwbouwwijken dreigen niet aangesloten te raken op het drinkwaternet, omdat daar niet voldoende drinkwater voor is. 'Het is nijpend. En drinkwater is de eerste levensbehoefte', waarschuwt hij.

Het tekort heeft meerdere oorzaken, met de toenemende vraag en de klimaatverandering als grootste aanjagers. Die laatste leidt onder meer tot droogtes, te veel bewatering voor de landbouw en een toenemende verdamping door de opwarmende natuur. Volgens de Nederlandse sectororganisatie Vewin dreigt tegen 2030 in heel Nederland een acuut drinkwatertekort.

Reden tot bezorgdheid

In België is de situatie anders, zegt Carl Heyrman, de algemeen directeur van de sectorfederatie AquaFlanders. 'In Nederland wordt de komende jaren een enorme uitbreiding van het aantal nieuwe aansluitingen verwacht. Bij ons is de groei gestager en zijn we erop voorbereid.'

Hoewel de klimaatverandering ook hier een reden tot bezorgdheid is, zijn enkele zaken in stelling gebracht om te vermijden dat grote tekorten opduiken. Tussen de verschillende drinkwatergebieden werden verbindingen aangelegd om elkaar bij te staan in tijden van tekorten en er kwam extra buffercapaciteit.