Nederlandstaligen krijgen voorrang in scholen rond Brussel

‘Onze school is vragende partij’

‘We zijn absoluut vragende partij voor een voorrangsregeling voor kinderen van Nederlandstalige ouders’, zegt Hugo De Wulf van het Regina Caeli- lyceum in Dilbeek. De schoolligt op een steenworp van het Brussels Gewest.

‘De Nederlandstalige scholen in Brussel krijgen veel middelen en voorrechten. Vandaag wordt 55 procent van de plaatsen voorbehouden voor Nederlandstaligen. Een van de ouders moet een diploma van het Nederlandstalig hoger onderwijs bezitten.Dat percentage is enkele weken geleden naar65 procent verhoogd.Dat nieuws is ondergesneeuwd in de berichtgeving over denieuwe inschrijvingregels in Vlaanderen.

Daarbovenop stellen we vast dat er in Brussel geld over is voor nieuwe scholen.Onze scholen in de rand liggen maar een paar honderd meter verder en hebben net zozeer capaciteitsproblemen. Maar wij krijgen die middelen niet.Dat is een grote onrechtvaardigheid. We vragen ons al jaren af wanneer er daadwerkelijk iets voor de scholen in de rand wordt gedaan.’