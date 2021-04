Nepsollicitaties bij bedrijven in strijd tegen discriminatie

Bedrijven die vacatures uitschrijven, kunnen daar binnenkort fictieve sollicitaties op krijgen. De Vlaamse regering heeft daarover akkoorden gesloten met 33 sectoren, waaronder de horeca, kappers, elektriciens en de kleinhandel.

In de fictieve sollicitatiebrieven zullen kandidaten met gelijkaardige profielen worden voorgesteld, maar met verschillen in geslacht, leeftijd of afkomst. De manier waarop die vacatures anders behandeld worden, moet duidelijker in kaart brengen in welke mate mensen in de zoektocht naar werk worden gediscrimineerd.

De resultaten kunnen niet worden gebruikt om sancties op te leggen. Belangrijk is ook dat de bedrijven die de nepsollicitaties binnenkrijgen, zijn geselecteerd via steekproeven die het onderzoek relevant moeten maken. Ondernemingen worden er niet uitgepikt omdat vermoedens bestaan dat ze ouderen, vrouwen of personen van niet-Belgische afkomst discrimineren.

De arbeidsmarktexperten Stijn Baert (Ugent), Miet Lambrechts (KU Leuven) en Pieter-Paul Verhaeghe (VUB) werkten het systeem uit.

Praktijktesten

Met fictieve sollicitaties discriminatie opsporen stond lang bekend als ‘praktijktesten’, maar dat woord is zo gevoelig geworden dat de Vlaamse regering nu spreekt van ‘correspondentietesten’. Het grote verschil tussen de twee is het doel: de linkse partijen zijn voorstander van praktijktesten om discriminerende bedrijven te ontmaskeren en te bestraffen. De Vlaamse regering wil dat uitdrukkelijk niet doen. Ze wil met de testen data verzamelen om samen met de bedrijfssectoren plannen te maken in de strijd tegen discriminatie.

Iedereen verdient een gelijke kans op de arbeidsmarkt, in welke sector ook. Hilde Crevits Vlaams minister van Werk

‘Deze nulmeting moet zicht geven op welk soort discriminatie aanwezig is en hoe groot het probleem is’, zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). ‘Op basis daarvan kunnen dan samen met de sectoren acties worden ondernomen. Het is een duidelijk signaal dat iedereen een gelijke kans verdient op de arbeidsmarkt, in welke sector dan ook.’

Hoe gevoelig de kwestie ligt, bleek in juni vorig jaar. Vlaams minister van Lokale Besturen Bart Somers (Open VLD) kondigde toen aan een lokaal project met praktijktesten op de huurmarkt in Mechelen te willen doortrekken naar het Vlaamse niveau. Hij wilde hetzelfde doen bij de aanwervingsprocedures van Vlaamse ambtenaren.

Het politieke debat werd toen beheerst door de dood van de Amerikaan George Floyd en de hernieuwde aandacht voor de Black Lives Matter-beweging. De demarche leidde tot crisisberaad in de Vlaamse regering, waarna de N-VA claimde dat er ‘in geen geval praktijktesten’ komen. Wel werd besloten dat er een academisch uitgewerkte nulmeting komt.

Niet alle sectoren

De 33 bedrijfssectoren waarmee Crevits een akkoord heeft, vertegenwoordigen 1,9 miljoen Vlamingen in de privésector. Het gaat onder meer over elektriciens, kappers, fitnesszaken, de horeca, de betonindustrie, de binnenscheepvaart, taxibedrijven en de vastgoed- en de diamantsector.

Ook de kleinhandel werkt mee. Klaas Soenens, die bij de sectorfederatie Comeos verantwoordelijk is voor Vlaanderen, zegt in de nulmeting mogelijkheden te zien omdat in de supermarkten en de rest van de kleinhandel voortdurend vacatures openstaan.

Enkele sectoren laten geen nulmeting uitvoeren. Ze maakten andere afspraken met de Vlaamse regering. Voor de dienstenchequesector komt dat omdat hij al met mysterycalls discriminatie in kaart bracht. De sector bekijkt nu waar ingegrepen kan worden. De uitzendbedrijven kwamen met de Vlaamse overheid overeen zelf te onderzoeken waarom 55-plussers ondervertegenwoordigd zijn in uitzendjobs.

Ook de verhuissector doet niet mee aan de nulmeting. Hij wil bedrijven tips geven om discriminatie te bestrijden. De Vlaamse regering zal als werkgever ook zelf actie ondernemen.