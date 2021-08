Nervositeit bij 3M over illegale lozing neemt toe

3M in Zwijndrecht zou jarenlang zonder vergunning de schadelijke stof FBSA geloosd hebben in de Schelde.

Het bedrijf 3M heeft aan de Omgevingsinspectie bekend dat het jarenlang illegaal FBSA heeft geloosd in de Schelde. In de Zwijndrechtse vestiging is het alle hens aan dek om de verdediging voor te bereiden.

Het blijft spitsroeden lopen voor het Amerikaanse bedrijf 3M, dat een vestiging in Zwijndrecht heeft. Het bedrijf werd dinsdag bij de Omgevingsinspectie op het matje geroepen nadat vorige week bekend was geraakt dat het jarenlang zonder vergunning de schadelijke stof FBSA geloosd zou hebben in de Schelde. Eerder kreeg de producent van post-its al tonnen kritiek voor de vervuiling met het schadelijke PFOS in Zwijndrecht.

De achtkoppige delegatie van 3M gaf de Omgevingsinspectie dinsdag toelichting over welke stoffen ze in het productieproces gebruikt en nadien loost. Het bedrijf wierp ook al een eerste verdedigingslinie op door te wijzen op zijn economische belang in de regio.

De Omgevingsinspectie onderzoekt welke acties ze zal ondernemen tegen het bedrijf. Die kunnen gaan van een geldboete over een lozingsstop tot de opschorting van de vergunning voor bepaalde producties. De inspectie voegt de nieuwe informatie via een proces-verbaal hoe dan ook toe aan het lopende gerechtelijke onderzoek tegen 3M.

Gewrongen

Meer dan met de PFOS-storm zit 3M gewrongen met de onthullingen over de FBSA-lozing. Het bedrijf is in opperste staat van paraatheid en trommelde een hoop personeel op voor de voorbereiding van zijn verdediging, is te horen. Maandag werd zelfs een Amerikaanse delegatie van het bedrijf overgevlogen naar ons land. Onder hen ook Rebecca Teeters, de senior vicepresident voor milieukwesties. Teeters veegde in een hoorzitting via een videoverbinding in het Vlaams Parlement eind juni nog de schadelijke gezondheidseffecten van PFOS van tafel. Dat Teeters nu ook fysiek in ons land is, zegt iets over de toenemende nervositeit bij 3M.

De overheid hoopt via de FBSA-kwestie een hardere vuist tegen 3M te kunnen maken.

De overheid hoopt via de FBSA-kwestie een hardere vuist tegen het bedrijf te kunnen maken. In de gesprekken over de bodemvervuiling met PFOS leefde het gevoel dat 3M zijn verantwoordelijkheid probeerde te ontlopen. Het kon als verzachtende omstandigheid wijzen op de mildere milieunormen die vroeger golden en op het feit dat het een lozingsvergunning had voor PFOS. Het bedrijf zette begin jaren 2000 trouwens de productie van PFOS stop.

Levenslijn

De illegale lozing van FBSA staat niet ter discussie. 3M gaf dat deze week zelf toe aan de Omgevingsinspectie. Dat 3M vorig jaar in de VS nog een schikking van 35 miljoen dollar afsloot voor een gelijkaardige zaak sterkt de overheid in het idee dat ze het bedrijf tot toegevingen kan dwingen.