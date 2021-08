Niet elke leerkracht hoeft voor de klas, vindt nieuwe topman gemeenschapsonderwijs

Laat niet elke leerkracht lesgeven, maar laat hen toe zich te specialiseren in toetsen opmaken, lesmateriaal voorbereiden en voor de klas staan. Op die manier kan het vele onderwijswerk, waarvoor de scholen te weinig leerkrachten vinden, beter georganiseerd worden.

Dat zegt Koen Pelleriaux, de nieuwe topman van het gemeenschaps­onderwijs, net voor de start van het schooljaar in de kranten van Mediahuis. Op dit moment staan er bijna twee derde meer vacatures open in het onderwijs als een jaar geleden.

Witte raven

Dat een leerkracht alle facetten van het lesgeven moet beheersen maakt de zoektocht volgens hem moeilijker. 'We gaan ervan uit dat leraren ­allemaal witte raven zijn die elk aspect van het leraarschap perfect kunnen uitvoeren: lesgeven, lesmateriaal ontwikkelen, lessen voorbereiden, toetsen maken', zegt hij. 'Zulke profielen bestaan niet. Om het probleem van de groeiende druk op leraren op te lossen, moeten we die taken beter verdelen.'