'Niet-essentiële verplaatsingen beperken in gemeenten met veel besmettingen'

Lokale besturen van gemeenten met 100 of meer nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners per week, zouden bewoners maximaal moeten sensibiliseren om hun niet-essentiële verplaatsingen binnen België zoveel mogelijk te beperken. Dat staat in het advies van de federale expertengroep Celeval, op basis waarvan de Nationale Veiligheidsraad maandag nieuwe coronamaatregelen trof.

De coronacijfers gaan nu al weken de verkeerde kant uit, en dus moest de Nationale Veiligheidsraad maandag voor de tweede keer in een week tijd ingrijpen. Op basis van een advies van de federale expertengroep Celeval van afgelopen weekend werd onder meer beslist om de sociale bubbel drastisch te verkleinen en terug te grijpen naar striktere regels voor wie gaat winkelen. De mondmaskerverplichting was vorige week al fors uitgebreid.

De getroffen maatregelen zijn allemaal terug te vinden in het Celeval-advies. Premier Sophie Wilmès maakte zich tijdens de persconferentie sterk dat de experten dit keer 'tot op de letter zijn gevolgd', om zoveel mogelijk te verzekeren dat de regels strikt genoeg zijn om een tweede volledige lockdown te vermijden.

In de tekst staan ook aanbevelingen voor de steden en gemeenten. Daar raadt Celeval de lokale besturen van zwaar getroffen plaatsen aan om de bevolking 'maximaal te sensibiliseren' om niet-essentiële verplaatsingen binnen België zoveel mogelijk te beperken. Concreet gaat het dan om gemeenten die per week 100 of meer nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners tellen, als die besmettingen niet terug te voeren zijn tot een beperkt aantal welomschreven clusters.

Afgelopen weekend waren er vier gemeenten die op een week tijd meer dan 1 besmetting per 1.000 inwoners registreerden: Lint, Borsbeek, Antwerpen en Ranst, allemaal in de provincie Antwerpen.

Geen lockdown

Een verbod op niet-essentiële verplaatsingen voor de inwoners van de provincie is er evenwel niet, al riep gouverneur Cathy Berx de inwoners wel op om nu niet in andere regio's de bloemetjes buiten te gaan zetten. Aan iedereen die niet in Antwerpen moet zijn, vroeg ze om niet meer naar de regio te komen als dat niet absoluut noodzakelijk is.