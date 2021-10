Niets lijkt privatisering lokale zorg nog te kunnen stoppen

De zomer heeft de Vlaamse meerderheid niet tot inkeer gebracht. Ondanks vertragingsmanoeuvres van de oppositie zetten Open VLD, de N-VA en CD&V in het Vlaams Parlement door met de wijziging van het decreet lokale besturen. Die moet de deur openzetten voor privé-investeringen in de lokale zorg.

De aanleiding voor die decreetswijziging zijn de plannen van het Antwerpse stadsbestuur om het Antwerps Zorgbedrijf te privatiseren . Daardoor kunnen zorginstellingen, waaronder het Zorgbedrijf, rekenen op extra fiscale voordelen: de verlaagde patronale bijdrage, van de hand van de regering-Michel, kan dan ook in de zorg doorgetrokken worden. Die extra miljoenen moeten het Zorgbedrijf op eigen benen helpen staan, is de redenering van het Antwerpse stadsbestuur.

Een van de laatste hordes is de aanpassing van het decreet. Dat moet toelaten dat rusthuizen, woon-zorgcentra en andere zorginstellingen van een OCMW of gemeente een apart bedrijf kunnen oprichten. Private investeerders kunnen zich daardoor tot hoogstens 49 procent van het kapitaal van een lokale zorginstelling inkopen. Met de nakende goedkeuring woensdag zou de meerderheid evenwel de striemende kritiek van de zorgsector en de oppositie naast zich neer leggen.

Negatief advies

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bracht in juni een negatief advies uit over 'het privatiseringsdecreet'. 22 van de 25 sectorvertegenwoordigers kantten zich daarin tegen het decreet. 'Dat advies werd door de meerderheid evenwel verticaal geklasseerd', zegt Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA. Samen met Groen, Vooruit en het Vlaams Belang wist de PVDA voor het zomerreces de stemming uit te stellen, maar dat heeft geen zoden aan de dijk gebracht.

Poging voor de galerij

Woensdag doen zorgvertegenwoordigers met een open brief aan de parlementsleden een laatste poging om de stemming af te wenden. De ondertekenaars, waaronder Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, zeggen daarin te vrezen dat de privéspelers de winsten onvoldoende zullen herinvesteren in de zorg.

'We moeten vermijden dat commerciële actoren in de zorg alleen investeren voor het financieel rendement, ten koste van de kwaliteit, de betaalbaarheid, de tewerkstelling en de arbeidsomstandigheden. En die garantie biedt dit decreet niet', luidt het. Ze wijzen er ook op dat er andere opties zijn dan een decreetswijziging om de fiscale voordelen door te trekken in de publieke zorg. Al 4.300 mensen ondertekenden de brief online.